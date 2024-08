Bersani: "Voglio andare a processo per querela Vannacci"

(Adnkronos) - "Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo". Così, in una nota, Pierluigi Bersani. "La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere Vannacci ma a criticare le opinioni che esprime, era e resta vera e sostanziale: se cioè qualcuno, per di più con le stellette, possa definire anormali degli esseri umani, racchiusi in una categoria, senza che questo venga considerato quantomeno un insulto e non una constatazione. Se nell’anno di grazia 2024 si decidesse che è possibile ci sarebbe davvero di che preoccuparsi", dice l'ex segretario del Partito democratico, condannato dalla procura di Ravenna al pagamento di una multa per diffamazione aggravata in merito alle affermazioni pronunciate alla Festa dell'Unità della città romagnola poco meno di un anno fa, il 1° settembre 2023, nei confronti dell'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci.