Matilde Gioli in ospedale con la gamba rotta: "Scrivetemi titoli di libri e film preferiti"

(Adnkronos) - Matilde Gioli in ospedale e non per le riprese di 'Doc - Nelle tue mani'. L'attrice ha annunciato su Instagram di essersi rotta una gamba, postando degli scatti che la ritraggono ingessata sul letto. Tra le foto anche quella di una radiografia, che mostra dei chiodi nell'osso. Gioli ai fan: "Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti". Tanti i volti noti che hanno mandato all'attrice milanese messaggi d'affetto. "Rimettiti presto in forma", scrive Chiara Ferragni. "Ma cosa mi combini", commenta la ballerina di 'Amici' Giulia Stabile, che non Gioli ha condiviso il set di uno spot di noti assorbenti.

E ancora: "Cucciolina adorata! Ti scrivo una lista (di film e serie da vedere e di libri da leggere, ndr)", promette Asia Argento. Emoji di cuori arrivano dalle attrici Pilar Fogliati, Beatrice Grannò, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi. Ma anche dai cantanti Levante, Paola Turci e Nino D'Angelo.