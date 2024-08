Naufragio a Palermo, continuano le ricerche dei 6 dispersi

(Adnkronos) - Riprese questa mattina le immersioni degli speleosub dei Vigili del fuoco nel luogo del naufragio del veliero britannico avvenuto all'alba di ieri dopo la tromba d'aria a Porticello, Palermo. Sono sei i dispersi del naufragio del Bayesian. Tra loro anche il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, con la moglie. Disperso anche Mike Lynch, il tycoon britannico, fondatore della Autonomy, la figlia diciottenne Hannah, il legale di Lynch, Chris Morvillo e Nada Morvillo.

Nella tarda serata di ieri gli speleosub hanno completato l'immersione e sono riusciti ad accedere al ponte di comando dello yacht affondato ma, come spiegano dai Vigili del fuoco, non sono riusciti ad andare oltre per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio.