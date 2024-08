Pitbull accoltellato e ucciso, caccia al colpevole

(Adnkronos) - Un pitbull è stato ucciso a coltellate a Palermo. L'esemplare è stato trovato senza vita nella zona del Foro Italico nella notte tra domenica e lunedì scorsi. A darne notizia "con sgomento e rabbia" è l'assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli. "Un gesto assolutamente inaccettabile e da condannare perché del tutto ingiustificabile - dice Ferrandelli -. Anche qualora l’aggressività del pitbull avesse potuto costituire un problema per il territorio, così come è accaduto centinaia di volte, saremmo intervenuti sul posto con i nostri operatori assicurandolo alla protezione e alle cure delle nostre strutture veterinarie presso il canile ed eliminando così ogni sorte di pericolo". L’immediato intervento della squadra del canile municipale, attivata dalla Polizia municipale su segnalazione delle volanti della Polizia di Stato intervenute sul posto, non è bastato a salvare il randagio.

Il cane, non microchippato, è probabilmente morto sul colpo dopo il fendente ricevuto dal costato destro fino al polmone, come ha stabilito anche la prima relazione del veterinario della struttura sanitaria presso il canile di Palermo. "Siamo a lavoro affinché il responsabile venga presto individuato - dice ancora Ferrandelli - e, in questa direzione, ho attivato il Comando della Polizia municipale per fornire il proprio supporto alle indagini attraverso le immagini delle telecamere attive nella Control room, interrogatori e sopralluoghi sul posto".

Dall'esponente della Giunta Lagalla arriva un invito ai cittadini: "Invitiamo quanti sanno o hanno visto a contattare noi o la rete delle associazioni animaliste sul territorio al fine di dare un contributo alle indagini. Noi non intendiamo mollare la presa e siamo determinati ad andare fino in fondo nella tutela dei diritti degli animali e in rappresentanza di una città che non ha questo volto feroce e spietato".