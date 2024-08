Scontro tra furgone e bici a Lucca, grave 15enne

(Adnkronos) - Scontro tra un furgoncino e una bicicletta in via Larga Tempagnano in località Arancio a Lucca. A bordo della bicicletta un ragazzo di 15 anni, che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Lucca e l'ambulanza infermieristica di Lucca.