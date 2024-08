Sì allo Ius scholae, no allo Ius soli: cosa dicono gli italiani sui social, l'analisi

(Adnkronos) - Con il 53,92% di sentiment positivo, gli italiani sui social network si dichiarano favorevoli allo ius scholae. E’ quanto emerge dallo studio condotto in esclusiva per l'Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana.

Le emozioni più associate alla discussione sono speranza (33%), frustrazione (20%) e indignazione (16%). Dall’analisi semantica, emerge che il leader politico più citato relativamente al tema è Antonio Tajani, seguito da Elly Schlein. I temi principali di discussione sono: riforma della cittadinanza, diritti di immigrati e minoranze, integrazione e inclusione sociale.

Lo studio evidenzia come l’attuale sistema sia considerato discriminatorio nei confronti di molti giovani nati, o cresciuti in Italia, senza che ne possano avere la cittadinanza.

Bocciatura senza appello invece per lo ius soli, il cui sentiment negativo è del 66,55%. Le emozioni più associate al tema sono rabbia (31%), paura (22%) e sostegno (20%). Dall’analisi semantica è Paola Egonu la più citata, seguita da Elly Schlein e Antonio Tajani. I temi principali di discussione sono: riferimenti all’alternativa dello ius scholae, concetto di cittadinanza, integrazione immigrati. Lo studio evidenzia un forte sentimento negativo nei confronti della proposta di introdurre lo ius soli in Italia, percepito, da chi si espone sui social, principalmente come un rischio per l’identità nazionale.