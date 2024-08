Ad Alba torna l'ormai tradizionale appuntamento con la festa del vino "Go Wine"

Il Torna anche quest’anno ad Alba la Festa del Vino di Go Wine. Si tratta della XXVI edizione della manifestazione che porta in scena, nel centro storico della città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero.

Confermato il doppio appuntamento previsto per domenica 22 e domenica 29 settembre 2024.

L’iniziativa, promossa da Go Wine, è divenuta nel tempo un appuntamento molto amato dal pubblico degli appassionati enoici, italiani ed esteri; un format che, anche quest’anno, consentirà di percorrere l’itinerario di Piazza Risorgimento (Piazza Duomo), Via Vittorio Emanuele e Via Cavour, trasformando per un giorno il centro storico in una ideale ‘via del vino’.

La manifestazione coinvolge le realtà vinicole dei Comuni di Langa e Roero, mantenendo la sua connotazione di evento festoso, che richiama il tempo e il carattere gioioso della vendemmia, con la presenza delle realtà di promozione locale, delle cantine, delle botteghe del vino e delle associazioni di produttori.

Una novità: le degustazioni saranno aperte già dalla tarda mattinata.

In entrambe le giornate, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 i produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e le loro manifestazioni. Per la prima volta si amplia l’orario della manifestazione che inizierà appunto dalle ore 11.

Dai celebri Barolo e Barbaresco, fiori all’occhiello del territorio, agli altri nobili vini delle Langhe e del Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora.

Si annuncia un banco d’assaggio straordinario con molte etichette rappresentate: un’occasione straordinaria per conoscere nuovi e diversi prodotti, per assaporare il fascino di un percorso nel centro storico della città, conoscendo le tipicità che firmano le colline attorno ad Alba.

Alcuni eventi collaterali arricchiscono il programma generale e saranno presentati nel corso delle prossime settimane. A cominciare da un’ampia sezione riservata al Monferrato, con una selezione di cantine presenti nel centro storico di Alba ad incontrare il pubblico.

Ogni visitatore potrà effettuare le degustazioni acquistando il calice e la taschina, con la possibilità poi di scegliere e confrontare i vini proposti in degustazione.