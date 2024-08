Incidente in Valle Gesso per cordata alpinisti, un morto

(Adnkronos) -

Un morto in un incidente in Valle Gesso, nel cuneese, che ha coinvolto una cordata di alpinisti durante la scalata dello spigolo Vernet alla cima della Nasta. Per cause ancora da accertare durante la progressione l'uomo è precipitato mentre una donna è rimasta appesa alla sosta. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e il Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

L'eliambulanza, in virtù della complessità del terreno, ha recuperato due tecnici aggiuntivi del Soccorso Alpino di valle a supporto dell'équipe. Il personale è stato sbarcato al verricello nel punto dell'incidente iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare sull'uomo e stabilizzando la donna che è stata rapidamente trasferita in ospedale con un infortunio poco grave.

Nel frattempo le operazioni sull'uomo si sono dimostrate vane costringendo infine il medico a constatare il decesso. L'operazione si è svolta interamente in aperta parete con i tecnici che hanno dovuto operare appesi alle corde con complesse manovre alpinistiche.