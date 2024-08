Narzole, tutto pronto per festa patronale dedicata a San Bernardo

Tutto pronto a Narzole per la festa patronale dedicata a San Bernardo.

Si inizia giovedì 22 Agosto alle 19 con il torneo di "Beer pong" e alle 20 cena tematica "Pulled pork night ... e non solo": la serata sarà accompagnata dal dj-set di Lorenzo Cerchio.

Il venerdì, dalle 19, cena dell'harleysta, con la partecipazione dei "Free chapter Langanster", a seguire serata dedicata alla musica degli anni 80-90 con i "No way party band".

I ragazzi della leva del 2006 saranno invece i protagonisti assoluti del sabato sera con la loro festa dei 18 anni condivisa con l'intera comunità. Dalle 19 cena "Carne ... e non solo" e dalle 22 musica disco con ospite speciale "Edmmaro" e a seguire dj-set con "Lorenzo Bernocco e Daniele Bertaina".

Domenica 25 alle 9.30, l'amministrazione comunale consegnerà le costituzioni ai neo diciottenni; alle 11.15 la messa e a seguire la processione; al pomeriggio si terrà il torneo di scala 40. Alle 18 si taglierà il nastro per l'inaugurazione dei rinnovati giardini della Piramide con il loro splendido belvedere; la Corale Antonellini e la Filarmonica narzolese faranno da colonna sonora all'evento. La giornata si concluderà alle 21 con gli "Attori allo sbaraglio" che presenteranno la loro commedia: "Rancin, storia di un avaro".

Il lunedì alle 15.30 ci sarà la tradizionale festa degli anziani che, come sempre, si svolgerà presso la casa di riposo Casa famiglia. Si chiuderà in bellezza e allegria con l'orchestra "Federica Cocco" che accompagnerà i balli su palchetto in legno.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio di bar e ristorazione della proloco con antipasti, ravioli, grigliata di carne, formaggi e dolci (prenotazione obbligatoria al 392 580 0499).