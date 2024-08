Il centrodestra albese ringrazia i carabinieri: "Grande lavoro di controllo nella stazione"

"Ci sia consentito in poche righe di ringraziare pubblicamente la Compagnia dei Carabinieri di Alba per il grande lavoro di controllo che sta conducendo presso la stazione ferroviaria della città e le aree circostanti. Negli ultimi mesi abbiamo notato un aumento della presenza di persone che stanziano in maniera sospetta presso i giardinetti della stazione e, più in generale, nei parchi e nelle vie città.