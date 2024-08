La prevendita di Base Dawgz termina il 28 agosto: ultima occasione per investire

Base Dawgz (DAWGZ) è riuscita a imporsi nella sua fase di prevendita, avendo già raccolto 2,9 milioni di dollari. Questo consistente finanziamento evidenzia il promettente potenziale del progetto.

La prevendita rimarrà aperta fino al prossimo 28 di agosto, offrendo un'ultima opportunità agli investitori interessati di entrare in gioco. Grazie alla possibilità di contribuire con diverse criptovalute, la prevendita è accessibile e interessante per un'ampia gamma di investitori.

VISITA IL SITO DI BASE DAWGZ

Alla scoperta dei vantaggi della multi-chain e delle opportunità di staking ad alto rendimento di Base Dawgz

Base Dawgz si distingue per il suo tema unico ispirato a Top Gun e per l'ambizioso approccio multi-chain. Legato all'ecosistema Shiba Inu, questo progetto sta raccogliendo una notevole attenzione da parte degli appassionati di criptovalute per il suo potenziale impatto sul mercato.

Base, una piattaforma blockchain in forte ascesa, è destinata ad avere un impatto significativo nel settore delle meme coin. La sua scalabilità ed efficienza rappresentano un'alternativa convincente alle reti congestionate come Ethereum, posizionandola come una destinazione attraente per i nuovi progetti legati alle meme coin.

Base Dawgz, uno dei principali operatori in questo settore, sfrutta la sua funzionalità multichain per operare su più blockchain, tra cui Base Chain, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Questo approccio multichain offre diversi vantaggi, come la possibilità di attingere alla liquidità di diversi mercati on-chain e di aumentare il potenziale di adozione di massa.

L'infrastruttura innovativa del progetto ha attirato l'attenzione di YouTubers, influencers e analisti di criptovalute come Samubit, sottolineando le sue versatili opzioni di trading e integrazione.

L'ecosistema a tema Top Gun di Base Dawgz infonde uno spirito dinamico e avventuroso nel mondo decentralizzato, aumentandone il fascino. Base Dawgz offre un rendimento percentuale annuo (APY) superiore all'800% nel momento in cui scriviamo attraverso il suo programma di staking.

Per partecipare a questa redditizia opportunità, gli utenti devono partecipare alla prevendita, che ha raccolto quasi 3 milioni di dollari, e bloccare i loro token sul sito web del progetto.

Nel complesso, le capacità multi-chain di Base Dawgz e le interessanti ricompense per lo staking la rendono una risorsa notevole nello spazio delle meme coin, offrendo flessibilità e un potenziale di crescita notevole. Gli investitori possono leggere le nostre previsioni sul prezzo di Base Dawgz per saperne di più.

Tokenomica coinvolgente e che riduce al minimo i rischi

Base Dawgz ha attirato l'attenzione per la sua innovativa tokenomica e per le sue iniziative di marketing strategico. La distribuzione dei token del progetto è progettata per promuovere il coinvolgimento della community, incentivare il possesso a lungo termine e garantire una crescita sostenibile.

La distribuzione dei token $DAWGZ è ripartita come segue: 20% per le ricompense di staking, 20% per la liquidità, 20% per il marketing, 15% per le ricompense di $DAWGZ, 15% per le ricompense della community e 10% per le quotazioni.

Questa distribuzione sottolinea l'impegno del progetto a costruire una community solida e a investire in iniziative strategiche di marketing. Le iniziative di marketing includono partnership con i principali opinion leader e varie attività promozionali volte ad aumentare la consapevolezza e ad attrarre nuovi investitori.

Le ricompense per la community, come airdrop e concorsi, incoraggiano la partecipazione attiva e favoriscono il senso di appartenenza dei possessori di token.

Sebbene gli investimenti in meme coin possano essere altamente volatili, Base Dawgz ha implementato diverse strategie per mitigare i rischi e promuovere la sostenibilità a lungo termine.

La partecipazione alla prevendita offre agli investitori l'opportunità di acquistare i token $DAWGZ al prezzo più basso possibile prima che siano disponibili negli exchange. Ciò può ridurre significativamente il rischio di un immediato calo dei prezzi.

Il programma di staking del progetto incentiva le partecipazioni a lungo termine, ricompensando gli investitori con un reddito passivo. Ciò contribuisce a stabilizzare il valore del token e a sostenere la crescita a lungo termine del progetto.

Combinando l'investimento anticipato e lo staking, gli investitori possono potenzialmente beneficiare sia dell'apprezzamento del valore che del reddito passivo, riducendo il rischio complessivo associato alla volatilità delle meme coin.

Conclusioni

La tokenomica e l'approccio strategico di Base Dawgz dimostrano una forte attenzione al coinvolgimento della community, alla crescita sostenibile e alla riduzione dei rischi.

Le innovative iniziative di marketing del progetto, insieme al suo impegno a premiare i possessori di token, lo rendono un promettente concorrente nello spazio delle meme coin.

Gli investitori interessati a partecipare al programma di prevendita e di staking possono considerarlo un'opportunità potenzialmente gratificante. Per partecipare alla prevendita del token $DAWGZ, basta visitare il sito ufficiale e seguire tutti gli aggiornamenti tramite X o Telegram.

VAI ALLA PREVENDITA DI $DAWGZ