Automotive, Urso “Per raggiungere obiettivi serve secondo produttore”

RIMINI (ITALPRESS) - "Per sostenere la filiera dell'automotive e raggiungere un livello produttivo di almeno 1,4 milioni di autoveicoli serve almeno un altro produttore". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Meeting di Rimini. "Abbiamo sottoscritto quattro memorandum con importanti case automobilistiche cinesi che vorrebbero investire in Europa: ci vuole tempo per sviluppare accordi di questo tipo, ma sappiamo che un'unica casa automobilistica non può fornire a un Paese come l'Italia tanti modelli per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori", ha aggiunto.- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).