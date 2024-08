Madonna in centro a Roma tra spritz e frullati, titolare bar Bibo: "Un regalo per i nostri 60 anni"

(Adnkronos) - "In una giornata come quella di ieri, tutto mi aspettavo tranne che di vedere Madonna". Lui è Roberto Vanzo, titolare del Bibo, storico bar e ristorante di Piazza Santi Apostoli a Roma che ieri ha accolto la regina del pop ai suoi tavoli. "Siamo abituati a vedere le forze dell'ordine che passano in massa davanti al nostro locale, e pensavamo a una manifestazione - spiega all'Adnkronos - invece sono arrivati Ncc, macchinoni e i primi assistenti di Madonna, che abbiamo accolto nel nostro dehors. Poi, è arrivata lei". Come un fulmine a ciel sereno in un caldo mercoledì di agosto, intorno alle 16:30 di ieri, eccola scendere dalla sua auto e accomodarsi ai tavolini sulla piazza.

Clienti, curiosi e turisti si sono così avvicinati tutti ai tavoli del Bibo con "canti, cori e fotografie, a bocca aperta per lo stupore di essersi ritrovati Madonna davanti agli occhi". La regina del pop ha passato oltre un'ora in compagnia del suo staff, andando via poco prima delle 18. Il menù richiesto? "Solo da bere, e pochissimo alcol; Coca Cola, aranciate, caffè e cappuccini freddi, qualche bottiglia d'acqua e molti frullati di frutta: sono fissati con questi milk shake - racconta sorridendo Vanzo - e poi giusto qualche Spritz, null'altro". Una giornata che meritava almeno una foto ricordo: "Una sola? Ne abbiamo fatte una trentina!", confessa il titolare del Bibo "è stata una giornata meravigliosa, una bellissima novità e un bel regalo in vista dei 60 anni del locale".