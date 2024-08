Naufragio nel Palermitano, quinto corpo recuperato è di Mike Lynch

PALERMO (ITALPRESS) - E' stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il quinto corpo dei sei dispersi del naufragio del superyacht Bayesian nelle acque di Porticello nel Palermitano. Il cadavere era stato individuato ieri in una delle cabine del relitto. Il corpo, condotto in porto da un'imbarcazione dei vigili del fuoco all'interno di una body bag di colore blu, sarebbe quello del magnate Mike Lynch: la conferma è arrivata al termine della procedura di identificazione, dopo che il corpo è stato portato a riva circa un'ora fa. Sale così a sei il bilancio dei corpi recuperati, dopo il ritrovamento di Ricardo Thomas lunedì. Nel relitto dovrebbe trovarsi adesso l'ultima dei sette dispersi del naufragio ovvero Hannah, la figlia 18enne del tycoon e di Angela Bacares, che è invece tra i sopravvissuti: i sommozzatori sono nuovamente in azione per trovare la giovane. - foto ufficio stampa Vigili del fuoco -(ITALPRESS).