Tim Walz accetta la nomination a vice di Kamala Harris: "Onore della vita"

(Adnkronos) - Alla Convention democratica di Chicago è stata la notte di Tim Walz, governatore del Minnesota che si è presentato sul palco accettando la nomination a vice di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. "È l'onore della mia vita accettare la nomina a vicepresidente degli Stati Uniti", ha detto Walz, ringraziando Harris per averlo scelto.

Con molte analogie con il calcio, racconta la Cnn, Walz ha sottolineato la sua formazione e ha parlato del suo lavoro come insegnante e allenatore di calcio in Minnesota e come membro del Congresso e governatore. Ha anche parlato dei problemi di fertilità di sua moglie mentre la sua famiglia osservava commossa il discorso nell'arena della convention. Walz ha delineato come sarebbe una presidenza Harris, compreso il taglio delle tasse per la classe media e la creazione di alloggi più accessibili.

Tra i relatori figuravano anche altri volti noti del Partito Democratico, tra cui l'ex presidente Bill Clinton, il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries e l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi.

La convention si è concentrata sul tema della “lotta per le nostre libertà”, con relatori che hanno messo in risalto l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio e i diritti in tema di riproduzione.

Bill Clinton ha garantito per Harris, accompagnando i partecipanti alla convention attraverso il suo curriculum e la sua esperienza come vicepresidente. Ha anche lanciato attacchi mirati a Trump, affermando che la scelta di novembre è chiara: "Parla soprattutto di se stesso. Quindi, la prossima volta che lo ascolterete, non contate le bugie, conta gli 'io". Come molti altri oratori questa settimana, Clinton ha ringraziato il presidente Joe Biden per il suo servizio al Paese.

Non estranea alla politica, Oprah Winfrey ha iniziato il suo discorso inquadrando le elezioni di novembre come una lotta per la libertà. Ha citato il defunto deputato John Lewis, un’icona dei diritti civili, per sottolineare che “la libertà non è gratuita”. Winfrey, che ha affermato di essere un’indipendente, ha invitato gli elettori a “scegliere il buon senso rispetto alle sciocchezze” e a votare in base ai valori e al carattere. Ha detto che “decenza e rispetto” saranno in ballottaggio a novembre. Winfrey ha anche parlato del background di Harris e ha applaudito i suoi genitori immigrati.

Tanti i dem di peso sul palco, con Jeffries che ha delineato il programma solido che Harris e i democratici potrebbero realizzare insieme se il partito mantenesse la Casa Bianca e riprendesse la Camera . Il leader della minoranza alla Camera ha paragonato Trump a “un vecchio fidanzato”. Pelosi ha invece detto che Harris è “pronta a portarci a nuovi traguardi” e ha parlato della collaborazione con Walz al Congresso. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, che era nella rosa dei candidati per essere il candidato vice di Harris, ha affermato che i democratici sono “il partito della vera libertà”.

Aquilino Gonell, un agente di polizia in pensione del Campidoglio degli Stati Uniti, ha quindi spiegato di essere stato picchiato durante la rivolta al Congresso Usa del 6 gennaio, e ha detto che Trump "ci ha tradito". Il rappresentante democratico Bennie Thompson, che è stato presidente del comitato ristretto della Camera che ha indagato sull’attacco, ha incolpato Trump per aver guidato la folla a Washington. Geoff Duncan, ex luogotenente governatore repubblicano della Georgia quando Trump cercò di ribaltare i risultati elettorali nello Stato, ha definito il Partito Repubblicano un “culto” sotto l’ex presidente.

Diverse anche le star sul palco, da John Legend a Stevie Wonder e Maren Morris. La star di "Saturday Night Live" Kenan Thompson ha realizzato un segmento in cui prendeva in giro il piano della destra per una 'nuova America, il Project 2025, mentre Mindy Kaling era una dei conduttori. Amanda Gorman, la prima poetessa laureata della nazione presente al giuramento di Biden, ha presentato una nuova poesia.