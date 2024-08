In occasione delle manifestazioni “Festival Mirabilia” e “Cuneo Bike Festival”, che si svolgeranno sul sagrato di piazza Galimberti, i mercati non alimentari di venerdì 30 agosto e 20 settembre saranno spostati in via Roma.

La collocazione, temporanea, è necessaria al fine di consentire l’allestimento delle strutture per gli eventi in piazza e l’attività di commercio ambulante su area pubblica. Il mercato alimentare di piazza Seminario non sarà interessato da variazioni.