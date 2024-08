Principio d’incendio stamane poco prima delle 8 presso la Cartiera di Verzuolo, in via Roma, dove alcuni materiali sono andati a fuoco necessitando l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco in partenza da Saluzzo che sta operando con due mezzi.

All’arrivo dei pompieri la situazione è comunque subito apparsa sotto controllo ed in questo momento si sta provvedendo a spegnere le ultime fiamme.

Non sono segnalati danni ingenti, così come non ci sono persone coinvolte