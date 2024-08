Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 37 anni

Riccardo, ha un'azienda propria che produce energie alternative, la sua passione è la montagna e pratica parapendio, ama la buona musica, il cinema, 37enne, alto, bruno, occhi chiari, conoscerebbe una donna seriamente motivata a formare una famiglia e con cui fare progetti per il futuro, per favore no indecise! Ne ha già conosciute tante e non fanno per lui....CONTATTALO ORA

Lui single, 46 anni

Gabriele, è veramente un bell'uomo, di quelli che si notano per il fascino e l'eleganza, 46enne, brizzolato, stupendi e espressivi occhi celesti, fisico sportivo, legge molto, gioca a scacchi e appena può ama viaggiare, ha raggiunto tutti i traguardi che si era prefissato, è diventato un imprenditore, ora sente il bisogno di incontrare un amore vero, quello che fa battere il cuore e rende la vita meravigliosa, e sta cercando proprio te splendida creatura che leggi…CONTATTALO ORA

Lui single, 56 anni

Roberto, simpatico, ironico, ha sempre una battuta pronta per sdrammatizzare la vita, signore distinto, 56enne, molto alto, capelli scuri, occhi verdi, direttore di filiale di banca, divorziato, senza figli, incontrerebbe donna con gusti semplici, carina, ma soprattutto ancora motivata a provare passioni e sentimenti forti, perchè lui non si accontenta di avere una compagna tanto per non rimanere solo...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

Simone, è un uomo dotato di una grande sensibilità, ama ascoltare e dialogare, bel signore 65enne, alto, capelli brizzolati e occhi chiari, ha lavorato tutta la vita come costruttore di grandi edifici, e ha accumulato una grande fortuna, distinto, generoso, ora si gode il suo tempo libero, ma essendo vedovo non ha una compagna con cui condividere le sue passioni, il ballo, i viaggi, la bella vita, se sei una signora dolce, carina, semplice, e ti piacerebbe conoscerlo, chiama per favore… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Greta, volontaria Guardia Forestale, 29enne, molto bella, fisico armonioso, capelli castani, grandi occhi verdi, bel sorriso, è molto riservata e seria, di religione cattolica, coltiva frutta nell'azienda agricola dei genitori, cerca compagno italiano, seriamente motivato a matrimonio o convivenza, sarebbe anche disponibile a trasferirsi, no stranieri, grazie…CONTATTALA ORA

Lei single, 43 anni

Sofia, è la tipica bella donna italiana, impiegata, affascinante, incantevole, sensuale, capelli scuri e bellissimi occhi celesti, 43enne, è una donna semplice, dai modi gentili, ama la montagna e sciare, vive sola, non ha figli, e se trovasse l'amore della sua vita sarebbe disponibile anche a cambiare residenza, vorrebbe incontrare un uomo ''saggio'', posato, anche più maturo, di cui innamorarsi e per essere completamente felice, no stranieri…CONTATTALA ORA

Lei single, 51 anni

Elena, bella signora piemontese, generosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo, tenera, carina, bionda, 51enne, purtroppo non ha avuto figli, si occupa di volontariato con le persone anziane del suo paese, vive sola, in una casa in campagna, con un bel gatto e un cagnolino, incontrerebbe signore semplice, onesto, non importa l'età, per farsi buona compagnia, lei sarebbe anche disponibile a trasferirsi, per favore, no squilli e scherzi telefonici... CONTATTALA ORA

Lei single, 62 anni

Sara, giovanile 62enne, solo per l'anagrafe, ma con il sorriso di una bimba, ha due bellissimi occhi verdi , pensionata statale, il marito le è mancato in giovane età, e ora che anche la figlia si è sposata, è rimasta sola, spera di incontrare un brav'uomo, anche più maturo, ma che le voglia bene, e a cui dedicare coccole e affetto, lei è proprio una brava donna e se lo merita…CONTATTALA ORA

