Martiniana Po celebra la Madonna delle Grazie con il terzo evento de "I sentieri del grande fiume"

In occasione della festa patronale dedicata alla Madonna delle Grazie, Martiniana Po si prepara ad accogliere il terzo appuntamento del progetto "I sentieri del grande fiume".

Questo ambizioso programma, parte del più ampio progetto pluriennale "Alla scoperta di un antico territorio, tra monti e pianura, e della sua comunità", promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo sotto la presidenza di Mario Anselmo, e l'organizzazione del segretario generale Michele Scanavino.

Dopo il successo delle prime due edizioni: con l'evento "terra-acqua" La Voce della Natura a Balma Boves di Sanfront e l'evento "aria" La Traversata di Leonardo sul Mombracco di Envie, la manifestazione giunge al suo culmine con la celebrazione del terzo elemento: il "fuoco".

La giornata di domani, sabato 24 agosto si aprirà alle 17 in piazza Borgna con la "dedica del sonetto", in serata, alle 20,30, dal monumento ai caduti, la banda musicale di Revello terrà un concerto.

Il momento culminante sarà alle 21,30 presso la cappella votiva, dedicata alla Madonna dove si terrà il tradizionale falò.

A seguire, in piazza Sant’Andrea, andrà in scena "Alchimie infuocate", uno spettacolo di esibizioni circensi che vedrà protagonista Simone Al Ani, vincitore di Italia’s Got Talent 2015, noto per la sua abilità nel manipolare sfere e cerchi.

L'evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ArteMakia e le associazioni Culturale Giovanni “Netu” Borgna e Vita ai Sentieri di Martiniana Po.

La serata si concluderà con l’intrattenimento musicale offerto dal dj Emanuele Schiffer, che animerà piazza Borgna a partire dalle 22,30.