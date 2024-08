Rifreddo, nel weekend del 25 agosto si celebra la Festa di Maria Regina e gli Anniversari di Matrimonio

“Ringraziamo don Angelo – commenta il sindaco Elia Giordanino – per la costante e forte collaborazione che è presente tra la parrocchia e l’amministrazione comunale, nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. L’evento della Festa di Maria Regina è anche il modo per ringraziare le coppie che festeggiano gli anniversari di matrimonio e per il secondo anno consecutivo rappresenta un evento sia culturale sia religioso importante per la nostra comunità”