Settembre ad Asti: un mese di grandi eventi tra Palio, Douja e Festival delle Sagre

Il Settembre Astigiano è un mese di festa tra storia, enogastronomia e tradizioni per stupire i numerosi turisti che affollano, sempre più numerosi, il territorio.



Tra i protagonisti indiscussi, il Palio, Wine Street, il Festival delle Sagre, la Douja d’or e Arti e Mercanti.

Il Palio di Asti 2024: la magia di un'antica tradizione

Asti si prepara a vivere nuovamente la magica atmosfera del suo Palio, una delle corse di cavalli montati a pelo più antiche e suggestive d'Italia che si correrà domenica 1 settembre, anche se la città è al lavoro da settimane.



La centralissima Piazza Alfieri si trasformerà per accogliere la pista di gara, le tribune e le scuderie. Un vero e proprio cantiere per realizzare nei minimi dettagli il campo di corsa, con una miscela perfetta di circa 700 metri cubi di terre astiane studiate da esperti per garantire la massima sicurezza ai cavalli. Un tracciato calibrato con curve protette e partenze regolate dal tradizionale "canapo".

La settimana del Palio prende il via già dal 29 agosto con il mercatino e gli eventi di avvicinamento come la presentazione dei fantini in piazza San Secondo. Sabato 31 agosto sarà la volta della sfilata dei bambini per le vie del centro, mentre la prova della Vigilia animerà Piazza Alfieri nel pomeriggio.



L'atteso giorno della corsa è domenica 1° settembre: dopo la benedizione dei cavalli e dei fantini nelle parrocchie cittadine, il magnifico corteo storico di 1200 figuranti in costume attraverserà il centro fino a Piazza Alfieri. Qui, dalle 16, prenderanno il via le tre batterie e la finale del Palio vero e proprio, con i cavalli montati a pelo che si sfideranno per 3 accesi giri di pista.

La Douja d'Or 2024 torna a illuminare Asti

Dal 6 al 15 settembre 2024, Asti si prepara a vivere un nuovo, imperdibile appuntamento con la Douja d'Or, prestigiosa manifestazione enologica che ogni anno celebra le eccellenze vitivinicole del territorio. Un evento diffuso che, come di consueto, coinvolgerà i suggestivi palazzi e siti storici della città, fondendosi perfettamente con il ricco tessuto urbano.



L'amministrazione comunale offrirà ancora una volta i suoi gioielli architettonici come cornice d'eccezione per la Douja d'Or 2024. Un'opportunità unica per consorzi e associazioni di raccontare al meglio il mondo del vino astigiano e far apprezzare ai visitatori i loro pregiati prodotti in location da favola.

Piazze, cortili, palazzi nobiliari e altri luoghi simbolo di Asti si animeranno con degustazioni, banchi d'assaggio, esposizioni e tanti altri appuntamenti imperdibili per gli appassionati di vino. Un percorso diffuso che offrirà ai partecipanti la possibilità di immergersi nel fascino della città e delle sue eccellenze enologiche.



La Douja d'Or rappresenta un appuntamento atteso da produttori e appassionati di tutta Italia. Un importante palcoscenico per le migliori etichette del territorio, protagoniste di degustazioni, premiazioni e altre iniziative pensate per valorizzare la ricchezza e la varietà dei grandi vini astigiani.



Festival delle Sagre

Nato nel 1974, e arrivato quest'anno alla cinquantesima edizione il Festival delle Sagre è uno degli eventi di punta con oltre 150.000 piatti serviti ogni anno. Un vero e proprio villaggio enogastronomico in Piazza Campo del Palio con le prelibatezze delle pro loco astigiane. La domenica si apre con la colorata sfilata contadina per le vie del centro. Quest'anno le pro loco saranno 28, in crescita, rispetto agli ultimi due anni.



Le ventotto pro loco sono pronte a proporre il meglio, forti anche della nuova predisposizione in piazza Campo del Palio con l'organizzazione del Comune di Asti unitamente a Fondazione CR Asti, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Unpli e, quest' anno, con il supporto del Consorzio della Barbera e dei vini di Asti e del Monferrato.

Saranno circa 150 tavoli allestiti sotto le piante e le casette saranno dislocate "schiena contro schiena" in quattro 'isole' in mezzo alla piazza con lo spazio per tavoli e sedie. Il vino, che si pagherà alle casse del Consorzio, sarà distribuito dalle stesse pro loco ma non sarà vincolato all'acquisto del piatto.



Si apre sabato 7 settembre dalle 18:30 alle 23:30 (i dolci verranno serviti fino alle 24). Domenica 8 settembre, dopo la sfilata contadina del mattino, sarà possibile pranzare dalle 11:30 alle 22:00. I vini Doc e Docg delle aziende aderenti al Consorzio Barbera e Vini d’Asti e del Monferrato saranno disponibili, con acquisto del biglietto presso le “casse vino” al prezzo unico di 2,50 euro. La somministrazione avverrà esclusivamente presso le casette delle Pro Loco, presentando il biglietto acquistato.



Wine Street

Venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle 19, con le CreAtive di Asti, si apre un percorso di degustazione tra le vie del centro con oltre 40 cantine astigiane e piemontesi che presentano i loro migliori vini e una selezione di piatti tipici piemontesi proposti da ristoranti e locali cittadini . Un'esperienza imperdibile per gli amanti del buon vino.



Arti e Mercanti

Le vie e le piazze del centro storico si animano con bancarelle di artigiani, artisti di strada e rievocazioni storiche per un tuffo nelle atmosfere medievali. Sabato 21 e domenica 22 settembre, organizzata da Cna di Asti, lungo corso Alfieri, nel tratto che ospitava i bastioni della prima cerchia muraria comunale, le lancette torneranno a prima della scoperta dell’America, quando Asti era capitale indiscussa dei commerci, nonché fiorente centro finanziario. Nei diversi stand enogastronomici i visitatori potranno gustare pietanze quali zuppe, salumi, formaggi, farinata, arrosticini, agnolotti, miele, pesce fritto, ciambelle, torte di mele o di nocciole, friciula, frutta candita, paella, birra artigianale, vino e altro ancora.



Moda sotto le stelle 2024: le vetrine del centro storico brillano in passerella

Asti si prepara a vivere una serata all'insegna dello stile e dell'eleganza con l'atteso appuntamento di Moda Sotto le Stelle 2024, in programma sabato 14 settembre in Piazza Medici. Un evento promosso da Confcommercio per valorizzare i negozi del suggestivo centro storico astigiano e le loro proposte moda per l'autunno-inverno 2024/25.



La splendida cornice di Piazza Medici si trasformerà in un'esclusiva passerella en plein air, con le ultime collezioni delle boutique del centro a sfilare sotto le stelle. Un'occasione unica per ammirare da vicino i capi e gli accessori più trendy della nuova stagione fredda, indossati da modelle e modelli professionisti.



Moda Sotto le Stelle rappresenta un appuntamento atteso da residenti e visitatori, che ogni anno possono godere di uno spettacolo mozzafiato tra le meraviglie architettoniche del centro di Asti.



L'evento è realizzato grazie all'impegno di Confcommercio e dei commercianti del centro, determinati a promuovere il patrimonio di negozi di qualità che rendono Asti una tappa imprescindibile per lo shopping di classe.



La Coppa Città di Asti di Bocce festeggia 110 anni di storia

La città accoglierà anche la 110° edizione della Coppa Città di Asti di Bocce, la gara più antica d'Italia che anche quest'anno ha ottenuto il riconoscimento di gara internazionale dalla Fédération Internationale de Boules. Un traguardo importante per questa storica competizione che il 28 e 29 settembre animerà piazza d'Armi con un evento da non perdere per tutti gli appassionati.



Dopo il successo della riedizione in piazza dello scorso anno, la Coppa Città di Asti torna ad animare il suo habitat naturale, riportando un gioco tradizionale nelle vie e nelle piazze della città. Un'atmosfera unica che richiamerà ad Asti oltre 500 atleti provenienti da diversi paesi europei, tra senior, junior e donne, per una due giorni all'insegna dell'agonismo e della passione per questo sport.



Tra i protagonisti attesi non mancheranno alcuni dei più forti campioni del mondo, pronti a sfidarsi sui caratteristici campi di gioco allestiti in Piazza d'Armi. Un'occasione imperdibile per ammirare da vicino i migliori esponenti delle bocce a livello internazionale e le loro spettacolari giocate.



La Coppa Città di Asti rappresenta un appuntamento immancabile per gli appassionati, ma anche un'importante vetrina per promuovere questo sport e le sue tradizioni. Un evento che unisce agonismo, spettacolo e valorizzazione di un gioco antichissimo ma sempre più apprezzato e seguito.



Un settembre da vivere appieno ad Asti, tra eccellenze enogastronomiche, spettacoli, rievocazioni storiche e molto altro ancora.