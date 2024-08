Come guadagnare con le criptovalute senza fare niente

Guadagnare tramite le criptovalute è divenuto un tema sempre più pressante, non solo per gli esperti del settore ma anche per chi di cripto e finanza non ne sa proprio nulla. In linea di massima, avere una buona conoscenza degli strumenti finanziari a disposizione è sempre una buona cosa, d’altronde è proprio tramite questi che è possibile far fruttare i propri investimenti. Tuttavia, non è detto che il mondo delle criptovalute sia precluso a tutti coloro che non hanno attitudine finanziaria. Esistono, infatti, dei metodi per guadagnare con le cripto senza fare nulla (o quasi).

Metodi per guadagnare con le criptovalute

I metodi per guadagnare con le criptovalute senza fare nulla è allettante, ma bisogna anche comprendere che alcuni comportano comunque dei rischi e il rendimento annuo è naturalmente variabile.

Tra questi troviamo lo Yield Farming, metodo che comporta il prestito o il deposito di criptovalute presso piattaforme DeFi (finanza decentralizzata). In questo modo è possibile guadagnare interessi o, volendo, altre criptovalute. Il rendimento in questo caso è alto ma estremamente variabile a causa della volatilità dei mercati, soprattutto se si decide di ottenere guadagni in criptovalute che non hanno un valore di scambio fisso.

Un altro metodo che i neofiti possono utilizzare è quello degli airdrop. Si tratta di una distribuzione gratuita di nuovi token a chi detiene criptovalute. Spesso gli airdrop avvengono al lancio di nuovi asset digitali o in qualità promozionale. Anche in questo caso il rendimento è variabile poiché legato al valore stesso della criptovaluta che viene regalata.

Il classico “hold” non può non essere inserito in questa lista. In sostanza, basta acquistare le criptovalute e conservarle nel proprio portafoglio in attesa di un aumento del prezzo di scambio. Si tratta di una strategia a lungo termine e non comporta attività specifiche se non l’investimento iniziale per l’acquisto di una criptovaluta. Tuttavia, il rischio è legato alla volatilità del mercato.

Infine, vale la pena indicare uno dei metodi più efficienti e con rendimento potenzialmente più alto: lo staking. Si tratta in sostanza di un blocco dei propri token per supportare le operazioni di una blockchain Proof-of-stake. In cambio di questo blocco, però, gli investitori ottengono ricompense sotto forma di criptovalute, con rendimenti variabili in base all’asset.

Lo staking con Crypto All-Stars

Una delle criptovalute che trasformerà completamente lo staking del segmento delle meme coin è quella legata al progetto Crypto All-Stars. Questo è stato recentemente lanciato in prevendita e tutti i primi investitori possono godere di un prezzo d’acquisto particolarmente vantaggioso. Un token STARS ha un costo di 0,0013966$, un prezzo contenuto che potrebbe esplodere al momento della quotazione ufficiale sui principali exchange. Ma perché c’è così tanta positività in merito a questo progetto? Basta dare un’occhiata al whitepaper per capire subito la direzione intrapresa.

Innanzitutto, Crypto All-Stars punta alla creazione di una “banca delle meme coin”, chiamata MemeVault. Una piattaforma, quindi, che possa ospitare le principali meme coin degli investitori che decidono di bloccarle in staking. In questo modo, Crypto All-Stars vuole dare un’utilità a token puramente speculativi come DOGE, BRETT, PEPE, MILADY, TOSHI, TURBO, BONK e molti altri, per un totale di 11 meme coin. Questo numero aumenterà in una seconda fase, con la possibilità di bloccare sempre più token in questa banca.

Ma quali sono i vantaggi per i trader? Chi blocca in staking i token, ottiene come ricompensa la meme coin nativa del progetto, ovvero STARS, con ricompense di staking triple. Un dettaglio che ha già catalizzato l’interesse degli investitori, portando il contatore dei finanziamenti a ben 600.000 dollari in pochissimo tempo dal lancio della prevendita.

Per partecipare alla presale basta avere un wallet compatibile, come Wallet Connect, Best Wallet, Metamask o Coinbase Wallet. Dopodiché è possibile acquistare immediatamente i token STARS tramite BNB, USDT, ETH o carta di credito. Ancor meglio, sarà già possibile posizionarli in staking con APY del 2510%, un tasso di ricompensa elevato ma che diminuirà man mano che gli utenti posizioneranno i loro token STARS in staking. Pertanto, per ottenere i migliori ritorni senza fare praticamente nulla, è importante investire il prima possibile nel progetto.

Vai alla presale di Crypto All-Stars