Monviso Trail 2024: sul podio Martin Dematteis e giovani emergenti della corsa in montagna

Ermanno Aglì, 77 anni. Daniele Catalin, 72. Carlo Degiovanni, 71. Sono tre pezzi della storia del Monviso Trail, la gara che ieri, domenica 25 agosto, partita da Crissolo, ha conquistato quasi 300 atleti e centinaia di persone tra i sentieri attorno al Re di Pietra, lungo il classico percorso di 26,3 km.

"Nata alla fine degli Anni Ottanta, la competizione oggi continua a esistere grazie alla costanza di un team affiatato, alla lungimiranza di chi l’ha ideata, alla professionalità dell’ente organizzatore e a un territorio, le TERRES MONVISO capacità di fare sintesi e guardare lontano. In questa storia c’è l’elogio di un sempre che guarda al futuro".

Martin Dematteis ha trionfato sul percorso a lui particolarmente caro. “Complimenti a chi mi ha inseguito”, ha detto all’arrivo, felice di una competizione che ha visto due giovanissimi imporsi al secondo e terzo posto a pochi minuti di distanza dall’atleta favorito.

"Anche tra le donne, tre giovani emergenti sono salite sul podio. Un cambio di passo che garantisce un futuro al Monviso Trail, un evento in grado di guardare alle nuove generazionidi professionisti della corsa in montagna. Non è un caso che questa avventura si stia consumando qui".

Dal 2020 il Monviso Trail è parte della grande scommessa “100 miglia del Monviso”, promossa da Terres Monviso per unire ancor di più un territorio dove lo sport in quota ha radici solide e una storia ultradecennale.

"Ci vuole coraggio per cercare nuove rotte - sottolineano gli organizzatori- ma soprattutto ci vogliono le persone. Se Carlo Degiovanni l’ha pensata e disegnata, è grazie a persone come Aglì e Catalin se ogni anno la gara è potuta andare in scena".

Il presidio di un ponte particolarmente importante o la tracciatura per km e km nei giorni che precedono la gara: questi sono i tasselli che rendono possibile un trail unico… insieme ai nuovi innesti della Fondazione Bertoni che sostengono da alcuni anni questo grande sforzo.

Un successo la manifestazione per la quale si ringraziano gli atleti, il pubblico e centinaia di volontari ancora una volta protagonisti, oltre al Comitato Promotore - città di Saluzzo, Parco del Monviso, Unione e Nim valli Po e Varaita.

La gara:Martin Dematteis, primo assoluto con il tempo di 2h51’; Giacomo Bruno - secondo in 2h56’16”, Elia Bongiovanni - terzo posto dell’anno scorso in 2h57’14'.

In campo femminile hanno trionfato Giorgia Xhelali, vincitrice con il tempo di 3h56’28”, Irma Chiavazza - seconda classificata 3h57’56”; Debora Barolin - terza classificata all'arrivo in 4h9’42”.

La classifica completa è consultabile su https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=56000&d=1

Tutte le informazioni al link:https://www.100migliamonviso.eu/