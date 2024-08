Bloccati a oltre 70 metri di altezza durante un temporale: paura in parco divertimenti messicano - Video

(Adnkronos) - Il giro sarebbe dovuto essere velocissimo e di breve durata, ma un gruppo di persone è rimasto bloccato per circa dieci minuti su un'attrazione a oltre 70 metri di altezza, durante un temporale. È accaduto in Messico, dove i visitatori saliti sulla Supergirl Sky Flight del parco divertimenti Six Flags Mexico sono stati sorpresi da vento e pioggia: l'attrazione è stata sospesa mentre loro erano ancora seduti sulle seggioline della giostra, con i piedi a penzoloni a decine di metri da terra.

Da quanto riportano i media americani, le persone sono state evacuate subito dopo e nessuno è rimasto ferito.