Made in Italy, inaugurata oggi da Crosetto la tappa di Tokyo del Tour Vespucci

(Adnkronos) - Inaugurata oggi la tappa di Tokyo del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, per la prima volta in Giappone. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Tokyo, che ha dato inizio anche alle visite a bordo della Nave, è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fortemente voluto il progetto. "Il Tour Mondiale di Nave Vespucci e il Villaggio Italia portano a Tokyo un pezzo, un piccolo pezzo dell'Italia dell'arte, della cultura, del cibo, del vino, della tecnologia, del design. Così come un piccolo pezzo di cultura la portano i nostri amici della banda musicale della marina che saranno qua anche quando l'Italia parteciperà all'Expo universale di Osaka", sottolinea il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Oltre al Ministro Crosetto, che in mattinata aveva visitato il Vespucci assieme al suo omologo giapponese Minoru Kihara, alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante della Nave. Per il governo giapponese ha parlato il Vice Ministro della Difesa Shingo Miyake.

"Questo progetto porta con sé il fare italiano, il saper fare italiano. In ogni tappa abbiamo incontrato sempre un nuovo popolo, un nuovo modo di fare, con regole nuove, ci siamo confrontati con culture diverse, e siamo sempre riusciti ad allestire il villaggio con i risultati che sono davanti ai vostri occhi. E di questo modo di fare italiano, che tutto il mondo ci riconosce e che ha determinato la nostra storia, dobbiamo essere orgogliosi", sottolina l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi. "Quello del tour mondiale di Nave Vespucci e del Villaggio Italia è un progetto di marketing innovativo e trasversale pensato per incrementare l'interesse internazionale verso il Sistema Paese Italia attraverso la valorizzazione di icone pop ed identitarie come Nave Amerigo Vespucci", prosegue Andreoli. "Il sentiment che naturalmente genera il Vespucci in ogni porto dove attracca è stato la base su cui poggiare tutta l’iniziativa. Abbiamo qui i nostri migliori Ambassador delle eccellenze che confermano che, da un lato, l'Italia è una potenza culturale ed economica ammirata, rispettata ed imitata nel mondo e, dall'altro, che quando le tante energie espresse dal sistema pubblico fanno squadra fra loro e con il sistema delle imprese, riusciamo ad esprimere delle prestazioni uniche. Di qui l'orgoglio di essere italiani".

Tra le eccellenze italiane in mostra a Tokyo l’Italian Opera Academy del Maestro Riccardo Muti, i musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala, la “David” dell’artista Jago, il cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, la Banda Musicale della Marina Militare, Giotto e la Cappella degli Scrovegni con l’esperienza immersiva di Magister Art, gli iconici vini italiani in collaborazione con Verona Fiere – Vinitaly.

"Con l’arrivo a Tokyo siamo, così, giunti alla ventiduesima tappa del Tour Mondiale dopo quattordici mesi dalla partenza dal porto di Genova a luglio del 2023 . Stiamo vivendo un momento storico. E’ una grande emozione quella che io e tutto l'equipaggio stiamo provando perché è la prima volta assoluta di Nave Amerigo Vespucci a Tokyo e in generale in Giappone", sottolinea Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci. "A Tokyo, come a Los Angeles, il Vespucci che è ambasciatore del Made in Italy nel mondo e svolge tradizionalmente importanti attività di Naval Diplomacy viene accompagnato dal Villaggio Italia che nel promuovere la nostra cultura, tradizione, capacità d’innovazione, ricerca, rafforza ancora di più la conoscenza della bellezza del nostro Paese in tutti e cinque Continenti che questo Tour ci permette di raggiungere, rendendoci ancora più orgogliosi del compito che ci è stato affidato".

Presenti alla cerimonia anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, il Commissario Generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2025 Osaka Mario Andrea Vattani, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente di Ice – Italian Trade & Investment Agency - Matteo Zoppas e Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere SpA, la realtà organizzatrice di Vinitaly. Sempre per il governo giapponese, ha partecipato il Ministro dell’Ambiente Shintaro Ito che ha poi accompagnato il Ministro Crosetto in un tour del Villaggio Italia, soffermandosi nei vari spazi dell’area espositiva tra i quali quello dedicato al Padiglione Italia all’Esposizione Universale, in programma in Giappone il prossimo anno.

A rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra Italia e Giappone vi è la presenza in questi giorni nel Paese delle navi che compongono il Gruppo Portaerei italiano (‘ltalian Carrier Strike Group’). In particolare, la Portaerei Cavour e la Fregata Alpino sono in sosta a Yokosuka, mentre il Pattugliatore Polivalente di Altura Raimondo Montecuccoli è in sosta ad Okinawa, nell'ambito della campagna di proiezione operativa nell'Indo-Pacifico con compiti di Naval diplomacy e promozione del Sistema Paese e delle eccellenze italiane nell'industria di settore.

Dopo Tokyo, il Villaggio Italia sarà a Darwin in Australia dal 4 al 7 di ottobre, a Singapore dal 24 al 28 ottobre, a Mumbai in India dal 28 novembre al 2 dicembre, a Doha in Qatar dal 18 al 21 dicembre, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 23 al 26 dicembre e a Jeddah in Arabia Saudita dal 20 al 24 gennaio del prossimo anno.

All’iniziativa del Villaggio Italia partecipano, oltre al Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo.