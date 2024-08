Venditti e gli insulti a ragazza disabile, deputata chiede Daspo per cantante

(Adnkronos) -

Un Daspo con 'divieto di concerti' per Antonello Venditti. Lo suggerisce Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, dopo la bufera che ha investito il cantautore. "Di fronte al video con la registrazione di quanto avvenuto al concerto di Barletta di Antonello Venditti - già alfiere in passato dei cosiddetti 'cantautori di sinistra' che volevano insegnarci come stare al mondo - sono rimasta dapprima incredula, poi nauseata e offesa come essere umano. Trovo assolutamente rivoltanti sia le parole, sia gli atteggiamenti sia le tardive rovinose scuse di Venditti, scuse non a caso intrise di protagonismo e vittimismo che hanno ulteriormente peggiorato un quadro già impresentabile e odioso", dice Ambrosi.

"Il comportamento tenuto dal cantante sul palco a Barletta nei confronti di una ragazza con disabilità, le incredibili e vergognose parole pronunciate, l'arroganza e la strafottenza messe in campo costituiranno per lui un marchio di infamia per la vita. Mentre ringrazio il pubblico barlettano che meritoriamente ha manifestato subito dissenso, osservo che se si commina il Daspo ai tifosi violenti, occorrerebbe analogamente un Daspo con interdizione dai concerti per chi fa sfoggio di violenza psicologica, inciviltà e insensibilità", conclude la parlamentare di Fdi.