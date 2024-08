Saluzzo, "Tagli di prati, aiuole e giardini eseguiti regolarmente nonostante la pioggia. Dalla minoranza inesattezze che creano confusione"

La lettera che la minoranza ha trasmesso ai giornali sulla situazione del verde cittadino rende necessarie alcune precisazioni, poiché contiene delle inesattezze. Ciò per evitare confusione e le sterili polemiche che potrebbero derivarne, ma soprattutto per rispetto dei lavoratori che curano il verde cittadino e che, nonostante le alte temperature, stanno operando al meglio per far si che la città si presenti in ordine.

Certamente, la primavera e l’estate (fortunatamente) molto piovose se da un lato hanno portato vantaggi notevoli interrompendo il periodo di grande siccità, dall'altro hanno creato complicazioni sulla manutenzione del verde, sia perchè quando piove e nelle ore successive non è possibile lavorare, sia perchè è aumentata la velocità di crescita di prati e siepi. Nonostante ciò ci si è impegnati per recuperare la normale frequenza dei tagli.

Le aree verdi comunali sono 159 per un totale di 245.793 metri quadrati, suddivisi in zone con numeri di tagli annuali variabili tra 32, 16, 12 o 8, mentre 2 sono i tagli previsti per le siepi e i cigli stradali, di cui uno a maggio e uno prima del Settembre saluzzese.



Tutti gli anni in, occasione della festa patronale di San Chiaffredo, si fa in modo che la maggiorparte delle frequenze dei tagli coincida con le due settimane che la precedono, così come la spazzolatura degli spartitraffico ed i tagli dei cigli stradali. Cosa che sta regolarmente avvenendo.

Venendo alla lettera delle minoranze, vi sono alcune inesattezze che creano perplessità sullo spirito collaborativo, essendo state segnalate anche diverse aree private, che concordiamo siano poco curate, ma di cui non possiamo certo farci carico. Si arriva addirittura a fotografare un'area privata con erba alta in prossimità dell'incrocio con via Grande Torino che è proprio dalla parte opposta rispetto all'effettiva proprietà del Comune ed in cui l'erba è perfettamente "rasata".

Con l'occasione, riteniamo giusto rivolgere un vivo ringraziamento a Christian, Santo, Andrea, Nadia, Giacomo ed Ebrim, nella certezza di poter sempre contare sul loro costante impegno, ma soprattutto sulla loro grande passione nella cura del verde pubblico, oltre che allo staff tecnico del Comune, sempre tempestivo ed attento nella gestione del patrimonio pubblico.



Franco Demaria

Francesca Neberti