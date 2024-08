Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose: l'Asl Cn2 partecipa con due appuntamenti

La Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose, che si tiene il 31 agosto di ogni anno, è la più grande campagna annuale al mondo per porre fine all'overdose. Il tema per il 2024 è "Insieme possiamo", evidenziando il potere della nostra comunità quando siamo tutti uniti.

Questa giornata è anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati all'uso di sostanze e sull'importanza della prevenzione.

Un'overdose si verifica quando una persona assume una quantità eccessiva di una sostanza, superando la capacità del corpo di metabolizzarla in modo sicuro. Questo può portare a gravi effetti collaterali, come problemi respiratori, perdita di coscienza e, nei casi più gravi, alla morte. L’overdose può verificarsi con diverse sostanze, inclusi oppiacei, stimolanti, farmaci prescritti e alcol, e può avere conseguenze gravi, come il coma etilico. Ogni forma di overdose rappresenta una minaccia per la vita, ma può essere evitata attraverso interventi tempestivi ed educativi.

È fondamentale, in tale senso, che il lavoro dei servizi sanitari includa approcci come la prevenzione e quelli meno noti, come la riduzione del danno. La prevenzione si concentra sull'informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all'uso di sostanze, promuovendo comportamenti sani e responsabili. La riduzione del danno, invece, è una strategia di prossimità che mira a minimizzare i rischi per la salute associati all'uso di sostanze, sia legali che illegali, fornendo supporto pratico e accesso a strumenti come il farmaco salvavita Naloxone. Questi interventi sono cruciali per ridurre i pericoli del consumo e proteggere la salute pubblica.

Dal 2017, la Riduzione del Danno (RDD) è inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in Italia, ossia quelle prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a offrire ai cittadini e alle cittadine. In Piemonte, questa politica è stata ulteriormente sviluppata grazie ad una specifica Delibera della Giunta Regionale del 2019.

In concomitanza con la Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell’ASL CN2 all’interno del progetto ABS per la riduzione del danno, invita la cittadinanza a due presidi informativi:

il 2 settembre dalle 9 alle 12 - presso il Ser-D di Bra, in Via Alcide de Gasperi 12,

il 4 settembre dalle 9 alle 12 - presso il Ser-D di Alba, in Corso Michele Coppino 46

Durante questi eventi, sarà possibile accedere a materiali informativi e preventivi e partecipare a spazi di confronto e dialogo con operatori sociali e operatori afferenti alle professioni sanitarie.