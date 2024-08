La Città di Bra festeggia i 900 anni della gemella svizzera Spreitenbach

C’era anche Bra ai festeggiamenti per i 900 anni di Spreitenbach, centro nel Cantone di Argovia della Confederazione Svizzera legato alla città da un gemellaggio siglato nel 1988 dall’allora sindaco Piero Cravero.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle manifestazioni Francesco Matera, è intervenuta durante l’inaugurazione dell’evento, portando i saluti della Città e ripercorrendo la storia di questi 36 anni di amicizia, scambi culturali e legami, anche toponomastici, basti pensare alla “piazza Spreitenbach” a Bra e al “ponte di Bra” sulla Giessackerstrasse a Spreitenbach.

“Celebrare insieme i 900 anni di fondazione della Città è stata una meravigliosa occasione per ribadire la comune volontà a coltivare e rafforzare questo patto di amicizia, fonte di crescita e collaborazione per le nostre comunità – hanno commentato il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l’assessore Matera e il consigliere delegato ai rapporti di gemellaggio Cristoforo Ferrero -. Ringraziamo l’amministrazione guidata dal sindaco Mar­kus Möt­te­li, Antonio Pinato, Paride De Marinis e Werner Weinreich del Comitato Città Gemellate Bra-Spreitenbach e tutta l’intera città per l’organizzazione e la calorosa accoglienza, vi aspettiamo presto a Bra".