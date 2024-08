Il tartufo nero estivo del Monferrato incontra il family-style della cucina di “Casa Cristina” di Ceriale

Il desiderio di unire l’atmosfera di un locale intimo, dal sapore familiare e conviviale, alla magia del tartufo nero estivo, sarà accolto ed esaudito dal ristorante “Casa Cristina” di Ceriale nella serata di martedì 27 agosto, con il quarto e ultimo appuntamento del ciclo dei “Martedì del Tartufo Nero del Monferrato”, promosso nell’ambito della rassegna “Rotonda sul Mare” in virtù della partnership di successo siglata con l’ATL Langhe Monferrato Roero.

“Nello stile famigliare della nostra cucina, anche un prodotto di pregio come il tartufo nero del Monferrato può dare vita a ricette del cuore, che caratterizzeranno il nostro menù a tema per aderire a questa bellissima iniziativa coordinata dal Comune di Ceriale”, ha commentato la giovanissima chef Sara Orignello, coadiuvata dalla collega Fatna Charfaoui.

Sarà un cannolino ripieno di robiola al tartufo nero a proporsi come amus-bouche di benvenuto, seguito da una tartare di scampo con scaglie di tartufo nero su crema di zucchine trombette d’Albenga, per poi passare a un tagliolino al burro salato, scaglie di tartufo nero e ciuffi di baccalà mantecato, e chiudere in bellezza con un inedito gelato alla crema al tartufo nero estivo del Monferrato.

Immancabile la partecipazione di Aldo Martinetto, il “trifolao” testimonial della mini rassegna gastronomica organizzata in collaborazione con la prestigiosa Rarity di Costigliole d’Asti, che racconterà agli ospiti la cultura del tartufo e i segreti di quello che non è soltanto un prodotto delizioso, ma un’occasione unica per conoscere alcune delle tradizioni più radicate e particolari del sud Piemonte.

Un’iniziativa di successo che giunge al suo terzultimo appuntamento in collegamento al “Palco Gourmet” della rassegna estiva cerialese, curato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, che per la prima volta ha inserito uno spazio legato al food come prodotto di destinazione turistica all’interno del già ricco paniere di spettacoli, musica e cabaret nel segno del gemellaggio turistico con Langhe, Monferrato Roero, promosso dall’edizione 2024 da parte dell’Assessorato alle manifestazioni del Comune di Ceriale, con la direzione artistica dell’HPI Event di Piacenza.