Tiro a Segno Mondovì, quattro atleti si qualificano per i Campionati Italiani di Bologna

Anche quest'anno il TSN Mondovì ha espresso quattro atleti, allenati dal tecnico federale UITS-ISSF Fulvio D'Alessandro, qualificatisi ai Campionati Italiani che si terranno a Bologna dal 10 al 15 settembre mentre, per la categoria giovanissimi, la finale è prevista a Milano l'8 dicembre.

Caterina Borgna e Chiara Abrate, già veterane, nella categoria C10 carabina ad aria compressa 10 metri, Federico Martini sempre nella categoria C10 e la piccola e bravissima Martina Forzano (11 anni) nella categoria P10 pistola ad aria compressa 10 metri.

Tutte specialità recentemente viste e seguite in occasione delle Olimpiadi 2024 a Parigi.

Il TSN Mondovì è l'unica realtà in provincia di Cuneo, ed una delle poche in Piemonte, ad esprimere attività agonistica finalizzata, prevalentemente, alle giovani generazioni e consta oggi di 12 atleti attivi nelle varie categorie.