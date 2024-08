A Savigliano si sperimenta per un anno il senso unico di circolazione in via Paolo Dovo

Con una ordinanza, è stato istituito il senso unico di circolazione in via Paolo Dovo nel Comune di Savigliano con direzione di marcia da Strada Suniglia verso Piazzetta Pieve (da ovest verso est). Una sperimentazione che durerà un anno, dal 2 settembre 2024 al 2 settembre 2025, nel tratto compreso tra l’angolo perimetrale ovest della recinzione del fabbricato al civico 27 e l’intersezione con Via Stefano Talice. Contestualmente verrà istituita la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile nel medesimo tratto di strada con direzione di marcia da Via Stefano Talice verso Strada Suniglia (da est verso ovest)

Tutto parte da una richiesta dell'assessora ai Lavori Pubblici di Savigliano Federica Brizio al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre della Pianura. L'obiettivo: decongestionare il traffico intenso principalmente negli orari di entrata ed uscita degli alunni dal plesso scolastico di Borgo Pieve, con l'intento prevalente di aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada.

Verrà dunque modificata a breve la segnaletica stradale, orizzontale e verticale.