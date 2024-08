Chiara Colosimo diventa mamma: "Benvenuto al mondo piccolo mio"

(Adnkronos) - Fiocco azzurro in casa della deputata di FdI e presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo. Colosimo è diventata mamma come annuncia lei stessa in un post su Fb: "Benvenuto al mondo piccolo mio! Papà e mamma sono pronti per questa nuova avventura - scrive postando la foto della gambina del bimbo - Grati a Dio per questo nuovo miracolo, certi che il Signore, insieme a noi, continuerà a benedirti come ha fatto fino a questo momento. Mi scuserete, ma devo tanti, troppi ringraziamenti. A tutti quelli che ci hanno difeso ed amato in questi mesi ovviamente ed ancora di più ai tanti straordinari professionisti della nostra sanità".

"Grazie all’Asl Roma 1 per avermi seguito attraverso l’eccellenza pubblica del Centro Sant’Anna e al suo direttore Giuseppe Quintavalle. E qui un grazie - al di sopra di ogni schema - alla mia dottoressa, Maria Assunta Spina, che, sempre presente con una sapiente miscela di scienza e fede, è stata capace di guidare le scelte di mamma e papà, 'tracciando la via', ma sempre attenta a non essere invasiva! Questo piccolino ti deve tanto! - continua Colosimo - Grazie a mio zio, dottor Renato Giordano per aver preso in carico il mio diabete e poi al professor Dario Pitocco, per avermi guidato con l’insulina in questo ultimo difficilissimo mese". "Grazie al Policlinico Agostino Gemelli - che per me ha da sempre il sapore del giusto di mio padre - dove tutti hanno fatto l’impossibile", sottolinea Colosimo.

"Ringrazio i primari dei reparti che mi hanno seguita, solo perché non posso citare ogni singola Oss, ostetrica, infermiere e medico dei quali non conosco il nome, ma ne ho apprezzato disponibilità, capacità professionale e simpatia - continua - Grazie al professor Giovanni Scambia, amico e medico instancabile e ineguagliabile. Grazie al professor Antonio Lanzone, per aver seguito ogni virgola dei miei ricoveri e avermi portato al parto! Grazie alla capo sala parto, Rosanna Miccoli, e a tutta la straordinaria équipe che ha visto Flavio Giovanni Paolo per la prima volta con me, con una menzione speciale al dottor Bruno Antonio Zanfini che mi ha fatto un’impeccabile analgesia epidurale".

"E per ultimo, ma adesso primo per me, al professor Giovanni Vento a cui abbiamo affidato il tesoro più prezioso - conclude Colosimo - Se ho scordato qualcuno mi scuso, ma certo non posso dimenticare la mia mamma, alla quale ho fatto questo regalo nel giorno del suo onomastico".

La presidente della Commissione Antimafia aveva annunciato pubblicamente la sua gravidanza ad aprile scorso durante un incontro con gli studenti della scuola Francesco Morano di Caivano sulla figura di "Giuseppe Salvia, coraggio e dovere”. "Mi sono sposata e sono incinta" aveva detto Colosimo in quell'occasione aggiungendo: "Essere madre non è qualcosa che vi deve limitare in quello che dovete fare, voi ragazze dovete e potere dare tutto, e non vi fate dire da nessuno cosa fare".