Nuovo medico di medicina generale a Racconigi: dal 1° settembre in servizio la dottoressa Giulia Monco

Il 31 agosto il Dott. Loris Enrico Scipioni terminerà l’incarico provvisorio nel Comune di Racconigi.

Gli attuali assistiti già in carico al sanitario possono, fin da subito, effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli attualmente disponibili.

Inoltre a decorrere dal 1 settembre inizierà l’attività nel comune di Racconigi, in qualità di Medico di Medicina Generale con incarico provvisorio, la Dott.ssa Giulia Monco che svolgerà l’ambulatorio su appuntamento in Via Ospedale n.4, presso il poliambulatorio dell’ASL CN1 con i seguenti orari: lunedì 15-18; martedì 10-13; mercoledì 9-12; giovedì 16-19 e venerdì 9-12.

La scelta della Dott.ssa incaricata può essere effettuata a partire dal 1 settembre online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, (https://pua.salutepiemonte.it/pua) oppure dal 2 settembre presso gli sportelli multifunzionali, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale e, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, della delega firmata e copia del documento di identità del delegante, a:

- Racconigi: via Ospedale n. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

- Savigliano: c/o Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

- Fossano: via Ospedale n. 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00