Tutto pronto per il ritorno di “Fino all’Alba”: la notte più lunga e attesa dell’estate albese

“Fino all’Alba” è la notte più lunga e attesa dell’estate albese. Sabato 14 settembre 2024, cinque piazze, cinque spazi unici per divertirsi con dj set, concerti e animazioni.

L’evento, gratuito e aperto a tutte le età, è promosso dall’Assessorato al Turismo e Cultura di Alba, con l’organizzazione e la direzione artistica dell’associazione WakeUp.

“Glam Square”

Il viaggio nelle piazze albesi parte da piazza Michele Ferrero: alle 19 si balla con il Dj set by Caveau Club, per accompagnare gli aperitivi. Dalle 20.30 spazio all’eleganza nel segno degli smalti dei nove borghi cittadini con l’incoronazione della Bela Trifolera 2024, a cura della Giostra delle Cento Torri, presentato da Andrea Chi? di Radio Alba in collaborazione con ACA Associazione Commercianti albesi. La sfilata delle concorrenti sarà accompagnata dalle note del pianoforte del musicista Bharry.

“Folk Square”

Dalle 21 piazza Risorgimento (piazza del Duomo) sarà la piazza della musica Folk con le note della tradizione popolare delle valli occitane suonate dal trio Balacanta, costituitosi ad Alba nel 2004, in un’osteria piemontese tra Langa e Roero. Franco Malberto alla ghironda, voce e percussioni, Gnomo a voce, flauti e cornamusa, e Marco Voglino alla fisarmonica, faranno rivivere musiche, canti e danze dell’area occitana, dal Piemonte ai Pirenei sconfinando anche in movimentati ritmi dell’Italia meridionale. Via alle danze per permettere a tutti di provare l’emozione di ballare agli sfrenati ritmi delle musiche occitane!

“Fun Square”

Siete pronti a una nuova esplosione di divertimento?

Arriva in piazza Pertinace, dalle 21:30, l’attesissimo Shuffle Party, la celebre festa animata, amatissima dai giovani, nata al Caveau Club di Alba. Un disco party da vivere e ballare dove tutti sono protagonisti in abbigliamento creativo che mescola stili, generi, look e identità musicali all’insegna del divertimento e della fantasia. Danze aeree su tessuti e cerchio con Pole Dance Virtude Alba e balli e animazione con i ragazzi di Open Asd.

“Energy Square”

Dalle 21:30 in piazza Garibaldi il Leo Live Energy Show con i grandi successi del Pop. Non ha bisogno di presentazioni Leonardo Proglio, noto musicista e cantante albese con 20 anni di esperienza su importanti palchi di tutta Italia. Dalla sua militanza di oltre sei anni nei Divina nasce questo nuovo progetto powered Divina Show, con un mix di dance '70 - '80 - '90 e 2000 mixato con la grande musica italiana. Il risultato? Uno show irresistibile tutto da ballare e da cantare con una band di cinque elementi e la voce femminile della bellissima e bravissima vocal partner Alice!

“Swing Square”

In piazza S. Francesco, dalle 19, spazio ai “Girinsoliti”, sapienti e originali musicisti in grado di proporre arrangiamenti ricchi di sfumature vintage e swing per proporre brani pop internazionali. Alla voce Laura Verderone, alla chitarra Andrea Mignone e al basso Lele Tosches.

Animazione con Street dance Lindy Hop con Swing Juice Asd.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Assessore al Turismo Caterina Pasini dichiarano: "La Notte Bianca è un appuntamento che la Città di Alba da qualche anno riconferma volentieri come momento conclusivo di una stagione estiva densa di eventi. È sicuramente una delle notti più divertenti dell’anno, dedicata a tutte le età, un’occasione per festeggiare insieme la fine dell’estate. In moltissimi attenderanno, come è ormai tradizione albese, l’incoronazione della Bela Trifolera; il concorso fu ideato e promosso da un giovane Guido Sacerdote, talent scout e produttore esecutivo di programmi Rai di enorme successo, cittadino illustre al quale abbiamo intitolato la nostra arena estiva. Auguriamo a tutti quanti un buon divertimento".

Il presidente dell’associazione WakeUp, Graziano Gabbio aggiunge: "Siamo orgogliosi di proporre alla Città “fino all’Alba” 2024, la notte bianca che, per la terza edizione è targata WakeUp. Quest’anno, saranno ben cinque le piazze interessate dagli eventi, per garantire una più ampia diffusione di pubblico e un’eclettica varietà di stili e generi musicali che accontenteranno tutti. Non mancheranno le sorprese! Ringrazio il Comune per la fiducia e la disponibilità organizzativa e tutti partner, in particolar modo la Giostra delle Cento Torri che porterà nella Notte Bianca l’evento della Bela Trifolera. Mi preme inoltre sottolineare, il crescente impegno da parte dell’organizzazione, per rendere sempre più sostenibile l’evento, sotto il profilo dell’impatto ambientale".