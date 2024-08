La Polizia di Stato rintraccia a Limone Piemonte un minore evaso

La Polizia di Frontiera terrestre e aerea della provincia di Cuneo ha rintracciato nel comune di Limone Piemonte, su un treno diretto a Ventimiglia, un minore di nazionalità marocchina, privo di documenti d’identità, evaso dall’Istituto Penale per i minorenni di Milano a carico del quale era stata diramata, negli Archivi in uso alle Forze di Polizia, una nota di rintraccio a suo carico.

Il minore nel 2023 si era reso responsabile, nei pressi di una banchina della metropolitana milanese, di una rapina nei confronti di un uomo in attesa del treno al quale strappava dal collo due collanine d’oro per poi darsi alla fuga. Inseguito e raggiunto dalla vittima, per garantirsi la fuga, aveva spruzzato dello spray urticante verso la vittima. Nonostante ciò era stato bloccato e poi arrestato dalle Forze di Polizia.

Il minore, che doveva scontare oltre un anno di reclusione per rapina aggravata, dopo un periodo di detenzione presso il carcere minorile di Milano era stato autorizzato dall’A.G., a frequentare attività rieducative esterne al carcere ma, pochi giorni fa, non si è presentato al centro rieducativo e non ha fatto rientro in carcere rendendosi così irreperibile e responsabile del reato di evasione.

Durante una pattuglia appiedata per il contrasto all’immigrazione clandestina, sul treno diretto in Francia, prima che il treno riprendesse la marcia, il personale della Polizia di Frontiera è riuscito a bloccare il minore evaso e ad accompagnarlo nei propri Uffici per poi associarlo presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la prosecuzione dell’espiazione della pena.