Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze per la persona coinvolta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, in via Frassinetto a Genola.

Il conducente di un trattore, per cause in via di accertamento, è rimasto leggermente ferito dopo che il suo mezzo si è ribaltato in prossimità del civico 12, poco dopo le ore 19.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, oltre una squadra di Vigili del fuoco volontari di Savigliano per la messa in sicurezza del mezzo.