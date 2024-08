Grande successo per gli aperitivi in Torre Civica a Cuneo, cominciati a metà luglio e proseguiti tutti i giovedì e venerdì fino alla fine di agosto. Proprio in ragione della grande affluenza di visitatori che hanno approfittato della proposta, e dell’ancora alta richiesta di partecipazione riscontrata in questi ultimi giorni, si è deciso di prolungare l’iniziativa anche a settembre.

Tutti e quattro i venerdì di questo mese, infatti, le aperture della Torre dalle 18:00 alle 21:00 saranno ancora dedicate agli aperitivi, che uniscono la visita guidata del monumento simbolo della Città (fruibile ovviamente anche nel corso delle aperture tradizionali), all’aperitivo in balconata, godendo della suggestiva vista su Cuneo e sulle sue montagne al tramonto.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 13 € (11€ il ridotto), include un aperitivo alcolico o analcolico, una selezione di stuzzichini e la visita guidata alla Torre Civica. L’esperienza ha durata di un’ora, con ingresso alle 18:00, alle 19:00 o alle 20:00.

La prenotazione è obbligatoria, entro le ore 18:00 del giorno precedente, contattando il numero 389 2844372 o scrivendo all'indirizzo email torrecivicacuneo@itur.it .

È inoltre possibile regalare un buono aperitivo, con validità un anno dalla data di emissione.