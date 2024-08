Il Caffè Letterario di Bra vola “In Puglia”, dove la magia è a portata di mano, oltre che di pagina

Quante volte abbiamo sognato di poter chiudere gli occhi e ritrovarci in un altro luogo, lontano nello spazio e nel tempo? “In Puglia” di Piero Meli (Giulio Perrone Editore) è molto più di un libro, in realtà è il binocolo che vi permetterà di guardare oltre, per scoprire luoghi dalla bellezza struggente e dalla straordinaria potenza espressiva, che in moltissimi hanno raccontato, nel tentativo di tracciare su carta quei segni che avevano impressi sul cuore.