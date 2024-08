Presentata la 95ª edizione della mostra ortofrutticola "Città di Cuneo" di San Rocco Castagnaretta [VIDEO]

È stata presentata la 95ª edizione della Mostra Ortofrutticola "Città di Cuneo", tradizionalmente legata alla Sagra di San Sereno di san Rocco Castagnaretta. L'evento dedicato all'eccellenze delle produzioni ortofrutticole si svolgerà dal 6 all'8 settembre prossimi ovviamente a San Rocco Castagnaretta.

La Mostra trova ospitalità all'interno di San Sereno, protettore di giardinieri ed ortolani, proprio nella frazione di Cuneo dove la coltivazione degli ortaggi è un punto di forza, con l'eccellenza della conosciutissima "Carota di san Rocco", non a caso divenuti non a caso da qualche anno uno dei simboli della manifestazione.

Un anno di preparativi, un comitato organizzatissimo per portare in vetrina tutto ciò nel weekend in cui San Rocco Castagnaretta si anima e diventa il luogo di appuntamento di moltissimi cuneesi, ma non solo. Sono molte, infatti, le persone che arrivano anche da altre parti della regione per visitare la mostra.

L'evento è stato presentato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 agosto, presso l'Azienda agricola Paola Maccagno di Viale Mistral 60 a Cuneo. Tante le autorità presenti, a partire dal vicesindaco, nonché assessore alle attività produttive del Comune di Cuneo che abbiamo avvicinato. Ecco le sue parole:

La cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista per le ore 20 di venerdì 6 settembre nell'area di viale San Sereno/piazzale don Marro, sarà seguita come sempre dall'ormai consolidata tradizione da un evento aperto alle autorità ed al pubblico, che prevede degustazioni gratuite di piatti tipici realizzati con prodotti ortofrutticoli d'eccellenza inerenti alla manifestazione.

Poi i due giorni di mostra e festeggiamenti.

La Mostra Regionale Ortofrutticola "Città di Cuneo" è organizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte