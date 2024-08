Israele, le accuse di Lapid sull'attacco del 7 ottobre: "Il governo era stato avvertito"

(Adnkronos) -

"Il governo era stato informato delle intenzioni di Hamas". Lo ha dichiarato il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, nel corso di una conferenza stampa in cui ha fornito "per la prima volta" la sua versione degli eventi che hanno preceduto il massacro del 7 ottobre.

"Era chiaro cosa (Hamas, ndr) voleva. Qui voglio confutare l'affermazione che viene fatta più volte dall'attuale l'attaccante belgasecondo cui, in qualche modo, la classe politica non era a conoscenza del fatto che Hamas non era stata scoraggiata. Era stata effettivamente informata. Sono stato informato e il materiale di intelligence che ho visto è stato visto, ovviamente, anche dal primo ministro e dai ministri del gabinetto", ha chiarito Lapid, secondo quanto riferito dal Jerusalem Post.

Il leader dell'opposizione ha aggiunto che il 21 agosto 2023 partecipò a un briefing sulla sicurezza con il primo ministro quando il consigliere militare, il maggiore generale Avi Gil, riferì di un incremento delle attività di tutti i 'proxy' dell'Iran nella regione. "Mentre ritenevo che quelle fossero informazioni straordinarie, il primo ministro, ma questa è solo una mia impressione personale quindi può essere contestata, sembrava annoiato e indifferente all'argomento e non rilasciò dichiarazioni in merito".