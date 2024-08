Musumeci “Ci vorranno almeno 10 anni per scongiurare rischio siccità”

MILANO (ITALPRESS) - "Ci vorranno almeno 10 anni per potere scongiurare il rischio siccità. E' inutile fare frasi fatte e prendere in giro la gente. La lotta alla siccità si articola nella infrastrutturazione del territorio. Quando piove usiamo solo l'11% dell'acqua, invece l'acqua va accumulata per poter essere utilizzata quando manca. Ecco perchè è inutile fare previsioni per l'anno prossimo o per due, tre anni. Purtroppo per colpa di tutti, nessuno escluso, non si è tenuto conto della programmazione". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, intervistato alla VII edizione della kermesse "LaPiazza - Il bene comune" di Affari Italiani."La lotta alla siccità si fa quando l'acqua c'è. Poi bisogna riqualificare le reti di distribuzione nei centri abitati, bisogna pulire le dighe dagli insabbiamenti e bisogna cominciare a utilizzare l'acqua di mare e l'acqua reflua - ha proseguito il ministro - . Dobbiamo tenere conto che con l'acqua potabile non possiamo fare tutto, a cominciare dall'irrigazione, abbiamo bisogno di iniziare a usare l'acqua desalinizzata e l'acqua depurata. Il cittadino deve cambiare l'approccio verso l'acqua ed essere più responsabile".- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).