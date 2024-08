A Sampeyre il campionato italiano individuale over 50 di pesca con la mosca in torrente

L’associazione sportiva dilettantistica Società pescatori Valle Varaita, spegne le sue prime 100 candeline e per festeggiare alla grande ha organizzato - in collaborazione con la sezione provinciale di Cuneo Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee - il campionato italiano individuale over 50 di pesca con la mosca in torrente.

La competizione - patrocinata da Coni e Comune di Sampeyre - si svolge il 31 agosto e il 1 settembre nel torrente Varaita a Sampeyre e si partirà con la “Prova uno”, alle 8 di sabato 31 con la consegna di segna catture e tutte le informazioni necessarie per i partecipanti, presso l’hotel Torinetto di via Calchesio a Sampeyre.

La pubblicazione delle classifiche di gara saranno pubblicate domenica 1 settembre verso le ore 19, poi seguirà la premiazione.

“Festeggiare il centenario dalla fondazione è veramente un grande traguardo - dice il presidente provinciale della Fipsas, Giacomo Pellegrino -. Mi congratulo con l’associazione sportiva dilettantistica Società pescatori Valle Varaita per il lavoro attento e concreto che ha permesso loro di raggiungere questo traguardo. Grazie a tutti i volontari e non mi resta che augurarvi un altro secolo altrettanto proficuo”.

Per notizie più dettagliate su iscrizioni e gara, è possibile visitare la pagina Facebook della Fipsas: https://www.facebook.com/share/1AdJXVidEWVruT2R/