A Bossolasco torna il concorso letterario "Rosa in Giallo e Noir"

Rosa in Giallo e Noir giunge alla quinta edizione che si terrà, come di consueto, la terza domenica di settembre a Bossolasco.

Durante l’evento, anche le premiazioni dei finalisti della quinta edizione del Premio Rosa in Giallo e Noir che ha visto la partecipazione di 187 concorrenti e tre fuori concorso ai quali hanno collaborato componenti della giuria raccogliendo l’invito del sindaco, Franco Grosso a scrivere un racconto da dedicare a Bossolasco.

Al Salotto letterario, ci saranno Margherita Oggero, in qualità di presidente di giuria assistita dal vice presidente Bruno Gambarotta, Danilo Paparelli, Valerio Varesi, Maurizio Blini, Fabrizio Borgio, Carlotta Invrea e Tommaso Lo Russo con le moderatrici: Vera Anfossi e la scrittrice Elena Biondo. Sono questi i personaggi che parteciperanno a Rosa in Giallo, a Bossolasco a partire dalle ore 15.30 in piazza XX Settembre (in caso di pioggia ci si sposterà negli adiacenti locali dell’Unione).

Rosa in Giallo, paese delle rose, assurge con successo a capitale del Noir in Alta Langa, ma è un modo intelligente per incentivare alla lettura e scrittura e promuovere Bossolasco come area del turismo sostenibile, della voglia di stare insieme "lentamente", senza la frenesia di fare tutto in fretta e senza convinzione.

Veniteci a trovare domenica 15 settembre e non dimenticate di seguire il percorso delle rose e degli innamorati e non scordate di degustare un Alta Langa rosé.