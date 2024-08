Bra, con la Messa dell’alba è iniziata la Novena alla Madonna dei Fiori [FOTO]

I canti diretti dal rettore don Enzo Torchio hanno animato la liturgia e la preghiera elevata in questa giornata per l’unità dei cristiani. Intanto, i confessionali sono a pieno regime e davanti alla Vergine c’è sempre qualcuno che prega. Uno va ed un altro, sconosciuto, arriva, come in un tacito passarsi il testimone.