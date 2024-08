Academy Cuneo Granda Volley: la grande scuola di minivolley e giovanili, ha aperto le iscrizioni!

L’Italia vive un momento d’oro: la pallavolo ha scritto un pezzo di storia ed è normale che le ragazzine vogliano sognare anche loro in questo sport.

Continuala campagna iscrizioni per il minivolley e le giovanissime under 12 e under 13 dell’Academy di Cuneo Granda Volley con un sapore chiaramente identitario: Sei di Cuneo se….tua figlia/nipote gioca in Academy Cuneo Granda Volley!

“Ci rivolgiamo a mamme e papà, nonne e nonni – afferma la presidente Barbara Pasqua – perché l’occasione per far crescere le proprie ragazze in unaAcademy che ha il naturale percorso formativo con l’unica squadra di serie A1della provincia di Cuneo è una occasione unica di scuola di volley e di vita. Abbiamo creato un percorso per tutte le ragazzine dai 6 anni ai 12 anni pensato e voluto con una attenzione particolare alla vita sociale delle ragazze, allacrescita con lo sport e nello sport, con al centro la pallavolo, sognando a Cuneo di poter vivere le grandi emozioni che la nostra nazionale ci ha regalatoin questi giorni.”

Si può sin da adesso riservare il posto alle proprie figlie e nipoti presso l’Academy di Cuneo Granda Volley scrivendo a chiara.frigerio@cuneograndavolley.ito telefonando al 329 461 8777 .

“La nostra scuola di minivolley – afferma il direttore tecnico Max Bruini – sarà una vera e propria ‘cantera’ per veder nascere future campionesse di pallavolo, dando loro con grande impegno e serietà, la possibilità di vivere la pallavolo come percorso di crescita personale e sportiva. Sarà Matteo Gandolfo a seguire le ragazze sin da piccole nella nostra Academy per tutto il percorso minivolley per arrivare alle under 12 e 13.Possiamo accogliere oltre 100 ragazze, è bene però riservare sin da subito il posto per la propria figlia e/o nipote”

Chi si prenota da subito per partecipare alle giornate di porte aperte avrà anche diritto ad uno sconto sulla quota annuale.