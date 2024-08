Omicidio Sharon Verzeni, c’è un sospetto: ecco chi è

(Adnkronos) - Si chiama Moussa Sangare, il 31enne fermato nella notte per l’omicidio di Sharon Verzeni. Nato a Milano, a quanto si apprende, viveva a Suisio, un paese della bergamasca, distante appena cinque chilometri da Terno d’Isola, dove è stata accoltellata la barista 33enne nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Secondo gli investigatori ci sarebbero "gravi indizi di colpevolezza". Il delitto, a quanto apprende l'Adnkronos dagli inquirenti, sembra senza un motivo. L'uomo in bici non conosceva vittima.