Show dell’Inter a San Siro, Atalanta travolta 4-0

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter spazza via qualsiasi dubbio demolendo un'Atalanta irriconoscibile. Finisce 4-0 a San Siro, con doppietta di Thuram, gol di Barella e autorete di Djimsiti: un risultato rotondo che lascia poco spazio a interpretazioni varie. Seconda vittoria in campionato per la squadra di Inzaghi, che per il momento si gode il primato assieme al Torino, in attesa della Juventus, impegnata domenica sera in casa contro la Roma. Nulla da fare per la compagine guidata da Gian Piero Gasperini, mai in partita e troppo distratta nei singoli episodi.L'Inter ha iniziato nel miglior modo possibile sbloccando immediatamente una partita che sarebbe potuta diventare complicata. Dopo 3' Thuram ha tentato un cross rasoterra, decisiva la deviazione di Djimsiti in scivolata che ha beffato Carnesecchi. Nemmeno il tempo di reagire che Barella, con una conclusione al volo - arrivata da rimessa laterale -, ha trovato il gol del raddoppio: un uno-due terrificante che ha affossato una Dea scarica e quasi mai in partita. Il 3-0, sfiorato da Thuram nel primo tempo (colpito il palo), è arrivato nella ripresa: altra disattenzione su rimessa laterale, come in occasione della seconda rete, Djimsiti ha sfiorato il pallone, poi il francese da dentro l'area è riuscito a trovare la deviazione vincente. Nel giro di pochi minuti i padroni di casa hanno dilagato, Thuram ha sfruttato l'ennesima disattenzione della difesa orobica anticipando tutti. Gli ultimi minuti sono serviti a Simone Inzaghi per gestire, il tecnico piacentino ha mandato in campo Taremi e Frattesi per far respirare Thuram e Barella: i padroni di casa hanno anche sfiorato il 5-0 con l'ex Porto. Dopo la sosta l'Inter affronterà il Monza fuori casa mentre l'Atalanta giocherà la prima partita davanti al proprio pubblico contro la Fiorentina dopo la ristrutturazione del Gewiss Stadium, un'occasione per cancellare un ko davvero pesante. - foto Ipa Agency -(ITALPRESS).