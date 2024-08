Venezia 81, Angelina Jolie si commuove per la standing ovation e cerca l'abbraccio di Favino - Video

(Adnkronos) - 'Maria' di Pablo Larraín ha ricevuto un lunghissimo applauso dopo la proiezione in anteprima all'81esima Mostra del Cinema di Venezia. La standing ovation è soprattutto per l'interpretazione della protagonista, Angelina Jolie, che davanti a tanto apprezzamento e affetto non riesce a trattenere l'emozione: le vengono le lacrime agli occhi, si nasconde il viso tra le mani e si avvicina a uno degli attori con cui ha condiviso il set di Larraín, Pierfrancesco Favino. Lui le dice qualche parola di supporto, poi le stringe forte la mano, infine un breve abbraccio.

Il biopic, scritto da Steven Knight, racconta la tumultuosa, bella e tragica vita della più grande cantante d'opera del mondo, Maria Callas, rivissuta e immaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli Anni '70. Arriverà nelle sale cinematografiche italiane dall'1 gennaio 2025 con 01 Distribution. Nel cast oltre ad Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino, anche Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.