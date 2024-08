Concerti, sagre, mostre, escursioni: tutti gli appuntamenti in provincia Granda

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.





***

SALUZZO

MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA

Sabato 31 agosto 2024 alle ore 11, presso il Foro Boario di Saluzzo in via Don Giacomo Soleri 16, si terrà il taglio del nastro inaugurale della “77° Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo”, 16° edizione Nazionale. La manifestazione proseguirà fino a lunedì 2 settembre dando spazio ai diversi protagonisti del settore primario e offrendo un ricco calendario di eventi. Con 40 mila metri quadrati di area espositiva e 550 stand la tradizionale kermesse di fine estate saluzzese proporrà alcuni approfondimenti sul rapporto tra clima e agricoltura grazie, in particolare, all’intervento del meteorologo Andrea Vuolo e dell’associazione no profit di divulgazione scientifica Datameteo Educational di sabato alle ore 16.30 in piazza Foro Boario.

Info: Presidente Paolo Carraccio Datameteo Educational OdV-ETS https://datameteo.education e-mail: datameteoedu@gmail.com .

Ci sarà modo di conoscere anche le eccellenze dell’allevamento, con diverse dimostrazioni e gare che si concluderanno lunedì mattina con la cerimonia di premiazione della 51° Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana.

La tre giorni è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con le aziende del settore - Supertino, Vaudagna, Olimac ed eVISO, ed è inserita nel programma della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che si svolgerà da giovedì 29 agosto a martedì 4 settembre.



***

MIRABILIA A CUNEO

CIRCO DANZA TEATRO E ARTE DI STRADA

La città di Cuneo, dopo le tappe in diverse cittadine della Granda, è pronta a riempirsi di arte e spettacoli con la XVIII edizione di Mirabilia, quest'anno declinata sul tema “Gimme shelter” (Dammi riparo/rifugio).

SEGNALIAMO LE PRIME NAZIONALI:

Sabato 31 agosto a partire dalle 16 in Piazza Foro Boario, (repliche 1 settembre) la Compagnia Belga Les Daltoniens presenta una singolare installazione urbana, Beatboxmaton, una cabina accoppiata ad una regia audio/video dove chiunque può creare la propria musica, utilizzando semplici tecniche di beatbox unite all’elaborazione digitale.

A seguire, nel Duomo di Cuneo, il coreografo cileno Rodrigo Chaverini presenta Frames un intervento site-specific che gioca in modo performativo con la tecnica del montaggio cinematografico. In Piazza Galimberti, in più orari durante la giornata, la Compagnia Svizzera Panorama Kino Teater il 31 agosto e l’1 settembre porta la sua nuova sorprendente creazione ItalOrama, uno spettacolo imperdibile, una vera rivelazione nel panorama del teatro urbano. Ancora, gli spagnoli di Elelei Dance Theatre Company con A Ciegas alle 18.45 in Largo Audifreddi, uno spettacolo dove danza e teatro con un leggero tocco di umorismo si uniscono per raccontare una storia molto vicina al pubblico, che diventa testimone e complice di un gioco a “occhi chiusi” e di ciò che il personaggio non vede.

Chiude il cartellone delle prima nazionali il 31 agosto, il coreografo Tommaso Monza che alle 17.45 nel Complesso Monumentale di San Francesco presenta in prima assoluta Nebbia, un progetto di teatro-danza incentrato sulla coreografia: il progetto prende ispirazione dal sentimento di incompletezza, intoccabilità e dubbio che si può riscontrare nella vita di tutti i giorni. Tutti gli altri spettacoli del programma su www.festivalmirabilia.it -



I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp, l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

INFO: biglietteria.mirabilia@gmail.com

ufficio Palazzo Samone dal 19/08 al 22/08: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00

piazza Foro Boario dal 28/08 al 29/08: dalle 15:00 alle 23:00 dal 30/08 al 01/09: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 23:00

Info: www.festivalmirabilia.it - App www.standapp.cloud Facebook: Mirabilia Festival Europeo - Instagram: @mirabiliafestival - Twitter: @MirabiliaFest –



***

CUNEO – BORGO SAN GIUSEPPE

Domenica 1 settembre alle ore 11 verrà inaugurata la nuova casa dell’Unità Pastorale BRS, nell’ex canonica addossata alla chiesa, uno spazio rinnovato con ufficio parrocchiale, aula per incontri e sala studio-lettura. Seguirà pranzo comunitario.



CUNEO – MADONNA DELLE GRAZIE

Sabato 31 agosto alle ore 15 gara di pesca nel canale Grassa, zona miniautodromo. Alle 20.30 S. Messa e processione mariana. In seguito inaugurazione mostra “Arte,Hobby e mestieri”, alle 20 American Burger Garage e alle 22 esibizioni di ballo a cura dell’Imperial Dance. DJ set con Stefano Saba. Domenica 1 settembre dalle ore 10 mercatino dell’artigianato area parcheggio lato chiesa. Nel pomeriggio giocoleria con mago Trinchetto e alle 19 Apericena (prenotazione da Great Caffè). Dalle 21 musica folk con i Lou Tapage.



CUNEO

MANUFACTO

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre ritorna, in Piazza Foro Boario, l’immancabile e sempre attesissima area espositiva artigianale Manufacto.



CUNEO – S.PIO X

FESTA A CERIALDO

Sabato 31 agosto alle ore 16.30 rottura delle pignatte e alle 18.30 apertura Pesca di beneficienza. Dalle ore 19 sotto il tendone distribuzione di polenta con salciccia e carne alla brace. Alle ore 21.30 Serata Karaoke con Karaoke Style’s Group. Domenica 1 settembre ore 10 S. Messa con processione del santo patrono. A seguire, sfilata dei cavalli ed esposizione di trattori, macchine e motocicli d’epoca. Alle ore 15.30 spettacolo con il Mago Alby per famiglie e bambini. Alle ore 19 sotto il tendone distribuzione polenta e serata di ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Marco&Deber Band”.



***

AISONE

FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA

Sabato 31 agosto alle ore 20.30 fiaccolata per le vie del paese e concerto dei Lou Seriol. Domenica 1 settembre alle ore 11 S. Messa e a seguire aperitivo. Dalle 16 giochi popolari e alle 21 musica con “Big Band Jazz”.



AISONE

PASSEGGIATA ALLE GROTTE

Sabato 31 agosto le Aree protette Alpi Marittime invitano ad una passeggiata sul sentiero delle Grotte di Aisone con l’archeologa Stefania Padovan. La proposta è gratuita e si svolge con il contributo di Fondazione CRC nell'ambito del progetto "Join the time: ricostruire per capire" che conduce attività di ricerca e valorizzazione nel sito archeologico delle Grotte di Aisone e in quelli di Valdieri e Roaschia.



***

ALBA

DEPOSITI APERTI

Ogni prima domenica del mese il Museo Civico Eusebio di Alba apre ai visitatori i suoi magazzini sotterranei, solitamente non accessibili. I percorsi di visita approfondiscono le diverse sezioni del museo, quella archeologica, quella antropologica e quella naturalistica, mostrando al pubblico i reperti conservati nei depositi. Info:

https://www.comune.alba.cn.it/it/page/museo-civico-archeologico-e-di-scienze-naturali-federico-eusebio-1 museo@comune.alba.cn.it



***

BASTIA

MOSTRA DELL’UVA E DEL VINO

Seconda edizione della Mostra dell'Uva e del Vino a Bastia Mondovì. Sabato 31 agosto alle ore 18, presso la Chiesa di San Martino, concerto Coro "Cum Corde" di Mondovì e rinfresco a seguire. Alle ore 20 presso circolo ACLI, cena con prenotazione obbligatoria al numero 370 3483379.

In serata, concerto di "Veronica Cuneo" ed estrazione della lotteria. Domenica 1 settembre dalle ore 9 per le vie e le piazze di Bastia Mondovì, seconda edizione della Mostra dell'Uva e del Vino. Alle ore 10.30 S. Messa presso la Chiesa di San Martino presieduta dal Vescovo monsignor Egidio Miragoli e inaugurazione alle ore 11.30. Alle ore 16 presso l'oratorio, laboratorio Slow Food "Aspettando Terra Madre che presenta "La merenda della vendemmia. La tuma di Pecora delle Langhe incontra l'uva di Bastia". Info e prenotazioni 339 1231655. Alle ore 18 presso la Chiesa di San Fiorenzo concerto "Giovani per l'Arte 2024 - da Bach a Bartok". Nel corso della giornata bancarelle ed esposizioni dei produttori locali, esposizione di trattori e moto d'epoca, Giochi della tradizione con "Ludobus Macramè" e la mostra commemorativa del 30° anniversario dell'alluvione. Per la giornata sarà attiva la navetta gratuita (andata/ritorno) per visita libera al Sacrario Partigiano e visita guidata alla Chiesa di San Fiorenzo.



***

BELLINO

APERTURA OSSERVATORIO ASTRONOMICO

Sabato 31 agosto apertura dell’osservatorio di Sant’Anna di Bellino con nuova gestione Sideralis aps alle ore 21 con eventi “Cielo Profondo”. Domenica 1 settembre alle ore 10.30 “Sole e Pianeti” per info sideralisaps@gmail.com o Whatsapp 3246214970.



***

BORGO SAN DALMAZZO

MONSERRATO IN FESTA

Al Santuario di Monserrato ritorna il raduno degli sposi di Borgo San Dalmazzo. Appuntamento domenica 1 settembre alle ore 16, con una celebrazione di ringraziamento e di affidamento alla Madonna di Monserrato, alla quale sono invitati tutti coloro che si sono uniti in matrimonio in Santuario indistintamente dall’anno di celebrazione. Al termine momento conviviale con brindisi sul sagrato del Santuario.



***

BOVES – RIVOIRA

FESTA DI SAN GRATO

Sabato 31 agosto alle ore 14 gara alla Petanque e alle 19.30 “Rivoira By Night 18”. Dalle 21 serata DJ. Domenica 1 settembre alle ore 9 raduno auto e moto d’epoca, alle 10 S. Messa e processione e a seguire consegna premio “La Bisalta”. Alle ore 13 pranzo presso il Circolo Unione Agricola con prenotazione al 3478208179 e alle 19 Pizza Party con prenotazione al 3470127630. Dalle ore 21 serata musica italiana con cover Born in Italy.



***

BUSCA – SAN CHIAFFREDO

FESTA PATRONALE

Sabato 31 agosto alle ore 20.30 cena a base di pesce e dalle 22.30 serata con DJ Elia. Domenica 1 settembre in mattinata aperitivo offerto a tutti i frazionisti e nel pomeriggio i giochi in legno e i balli occitani con "Folk en Rouge Power". Apericena con musica Country in serata.



***

CANALE

LANGHE PHOTO FESTIVAL 2024

Sabato 31 agosto si inaugura a Canale il Langhe Photo Festival 2024, con cena aperitivo e musica.

Durante l'aperitivo verrà presentato il festival e sarà ospite il fotografo Lorenzo Zoppolato, autore della mostra esposta all'Île, che sarà presente per tutta la serata e terrà un breve discorso sul suo lavoro e sul suo percorso. La serata proseguirà con la caratteristica Taula LUUUnga, nel bosco sotto la collina, accompagnata da musica dal vivo e calici di vino della Cantina Destefanis.

Per info e prenotazioni: https://www.langhephotofestival.com/ 328 7309393 - 338 1164019



***

CANOSIO

FESTA DEL NOSTRALE D’ALPE

Domenica 1 settembre alle ore 9 apertura della Fiera prodotti delle Valli Occitane, con la partecipazione dei “Margueir” di Canosio. Dalle ore 9.30 possibilità di passeggiate con gli alpaca (per prenotazioni 3496800643). Alle ore 10.30 teatro dei burattini e maschere “Charly il topo viaggiatore”, con musica dal vivo. Dalle ore 12 pranzo a base di nostrale di Canosio. Alle ore 15.30 concerto dei Lou Dalfin. Alle ore 17 merenda per i bambini con pane, nostrale d’Alpe di Canosio.



***

CARAGLIO – PASCHERA SAN CARLO

FESTA PATRONALE

Sabato 31 agosto alle ore 19 aperitivo e alle ore 20 Grigliata Mista e street food no stop. A seguire musica con DJ Farkas e special guest “Alien Cut”. Domenica 1 settembre alle ore 10 S. Messa e raduno auto d’epoca e sportive con salita a Montemale con ritorno al piazzale della chiesa. Esposizione auto fino alle 17. Dal mattino giochi popolari e alle 15.30 intrattenimento con i cavalli dell’agriturismo “La Truna”. Dalle ore 20 Cena piemontese con “Ula al Furn”, su prenotazione. Serata karaoke con Lollo Salerno.



***

CARRÚ

FESTA DEI DONATORI FIDAS

Domenica 1 settembre 64esima “Giornata del Donatore” organizzata dal gruppo Fidas di Carrù. Ritrovo alle ore 10 presso il cippo dei donatori in piazza del mercato e a seguire, saluto autorità, corteo con banda musicale, S. Messa in memoria dei donatori e pranzo presso il ristorante Al Bue Grasso con premiazioni ai donatori.



***

CASTELDELFINO

ANIMALIA

Sabato 31 agosto è visitabile al Centro visita Alevè di Casteldelfino in via Roma 26, la mostra Animalia. La mostra è aperta al pubblico negli orari di apertura stagionali del Centro visita del Parco del Monviso, dal lunedì al sabato in orario 14.30-18.30 e la domenica in orario 10-12.30 e 14-18.30. Ingresso libero.



***

CENTALLO – SAN BIAGIO

FESTA PATRONALE

Sabato 31 agosto alle ore 14 raduno di pesca e torneo di bocce “al libero”. Alle ore 21 “La Korrida”. Per info e iscrizioni 3454185967.



***

CERVASCA – SANTA CROCE

FESTA DI SAN MAGNO

Sabato 31 agosto cena Polenta e spezzatino e menu alla carta. Musica con tributo a Vasco-Ligabue-Zucchero. Domenica 1 settembre a pranzo Lasagne e menu alla carta. Alle ore 21 spettacolo con “Nui Dui”.



***

CHERASCO

8 DELLE LANGHE

8°Raduno moto d’epoca “Trofeo Dario Sebaste” dal 29 agosto al 1 settembre in 4 tappe. Sabato 31 agosto tappa n°3 Cherasco – Gallo Grinzane – Bergolo – Annunziata di La Morra – Cherasco con partenza alle ore 9.30. Domenica 1 settembre tappa n°4 Sommariva del Bosco – Ferrere – Sommariva del Bosco con partenza alle ore 9.30. Info https://www.8dellelanghe.it/



CHERASCO

LA CAMPAGNE DU MONDE

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.



***

COLLE DELL’AGNELLO

SCALATE LEGGENDARIE

Domenica 1 settembre, con le strade chiuse ai veicoli a motore, gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi con le scalate al Colle dell’Agnello in valle Varaita. La partecipazione è gratuita. La pendenza massima è del 15%, per un dislivello totale di 1.115m su un tracciato di 14 km. Il ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico in Borgata Maddalena. La strada sarà chiusa al traffico da Chianale (dislivello 900m e percorso di 9 km).



***

CORNELIANO D’ALBA

FESTA DEGLI ALPINI

Domenica 1 settembre festa per il 75° anno di fondazione del Gruppo Alpini di Piobesi e Corneliano. Alle ore 8.30 ammassamento in piazza Cottolengo a Bra con intrattenimento Banda Alpina. Alle 9.30 sfilata per saluto agli ospiti della Casa di Riposo, alzabandiera e deposizione corona. Trasferimento a Piobesi e alle ore 10.30 inquadramento e sfilata per onorare l’ultimo reduce alpino Bona Giuseppe. Ore 10.45 alzabandiera, onore ai caduti e deposizione corona. Ore 11 S. Messa. Alle ore 12.30 pranzo presso salone Polifunzionale.



***

DEMONTE

PARCO BORELLI

Sabato 31 agosto alle ore 16.30 presso il Parco Borelli a Demonte, tre appuntamenti con visita guidata alla scoperta della varietà delle piante, provenienti da tutto il mondo, di uno dei più interessanti e curiosi parchi ottocenteschi in Piemonte. Info: portadivalle@vallesturaexperience.it

https://www.vallesturaexperience.it/



***

ENTRACQUE

FIERA DELLE PATATE

Sabato 31 agosto cena con le tradizionali “cujette” e spettacoli musicali itineranti con i “Roero Agricul Music”. Domenica 1 settembre festa patronale di Sant’Antonino martire, S. Messa e dalle 12.30 degustazione di “cujette” in piazza del Mercato. Musica itinerante con i Prismabanda.



***

FOSSANO

VOCALMENTE

Sabato 31 agosto alle ore 21 presso l'Auditorium Calvino Paglieri, concerto degli Anonima Armonisti. Il gruppo nasce come un settetto vocale "a cappella", basato sull'armonizzazione delle voci senza alcun accompagnamento strumentale.



***

FRABOSA SOPRANA

GRAN VARIETÀ

Sabato 31 agosto spettacolo Gran Varietà, con la compagnia teatrale degli Artisti Anonimi presso sala polivalente, ore 21. Concerto di Gianni Secondo (musica italiana e straniera) presso La Piazzetta alle ore 21.



***

GOVONE – CANOVE

FESTA PATRONALE

Sabato 31 agosto dalle ore 20, 35a “Sagra dell’agnolotto e del bollito misto” e dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra “Alex e la Band”. Domenica 1 settembre dalle ore 20 “Gran fritto misto alla piemontese” con prenotazione 3387474177 – 3664330400. Dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra “I Roeri”.



***

GORZEGNO

GORZEGNO MAGICA

Il festival “L’incantesimo della maschera” inizierà sabato 31 agosto dalle ore 16 presso la Cappella di San Martino con l’inaugurazione delle mostre fotografiche a cura di PaesaggiSensibili ed Eunice Brovida e dell’allestimento sonoro “il fiume ritrovato” presso il mulino. Dalle 17.30 nella piazza della Chiesa, spettacoli della funambola Giulia Cammarota con “Rio” e del colletivo Scirò con “Storie di masche...storie di paure”. Il paese si animerà con “la via delle sibille” con numerosi stand di magia, rituali, tarocchi e rune, minerali e sciamani, a cura della Libreria Esotericamente di Torino e dell’allestimento “La casa che suona” curato da Mimmi Maselli, dove si potrà anche visitare la mostra sulle orchidee spontanee di Giampiero Murialdo.

Dalle ore 20 aprirà la “Cucina magica”, con la Pro Loco di Gorzegno e i food truck, accompagnato dalla selezione musicale di Radio Fujot. Spettacoli in paese con la danza e il fuoco dell’artista Sparkle, a cui seguirà la musica travolgente e i balli della fanfara di Bandakadabra alle ore 22.

Presso il castello due altri spettacoli: show coloratissimo e pieno di energia “1000 luci” de La Cricca delle Drag Queen e Dj set onirico di Tyler Ov Gaia.

Domenica 1 settembre, dalle ore 10, mercato con artigiani e produttori presso la piazza della Chiesa, seguito dalla camminata “See you later, wood” organizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio. Dalle ore 11 laboratori per bambini e momenti di riflessione e cura, con le sessioni di sound healing e yoga, mentre alle 11.30 in paese sarà possibile partecipare al reading sonoro con Bianca Roagna e Mimmi Maselli. Dalle 12.30 riaprirà la “cucina magica” con la Pro Loco di Gorzegno e i food truck. Nel pomeriggio “reading” sulla maschera organizzato dalla Piccola Libreria Indipendente di Asti, e spettacoli con la compagnia Creativa di Perugia con "Elementi della Natura e Farfalle”, funambolismo con Giulia Cammarota e teatro con la Compagnia Magog che ci porterà nel medioevo e nelle sue corti. Infine, l’appuntamento con "Alice in Wonderland" che andrà a concludere il festival con tutti i personaggi di Lewis Carrol e del suo mondo meraviglioso.

Per informazioni: www.visitgorzegno.it, per prenotazioni indirizzo mail: info@visitgorzegno.it oppure i profili social di Gorzegno Magica. Ingresso a pagamento: 5 euro (biglietto giornaliero con libero accesso a tutti gli spettacoli). Ingresso gratuito fino a 10 anni.



***

ISASCA

FESTA DI SAN CHIAFFREDO

Sabato 31 agosto alle ore 10 in piazza San Massimo “Torneo tre B” biliardino, bocce, belotte, con pranzo convenzionato. Alle ore 20 “Cena dei ripieni” prenotazioni al 3383599426 – 3392889441. Alle ore 21 ballo liscio con “I Roeri”. Domenica 1 settembre alle 9.15 S. Messa presso cappella di San Chiaffredo con accompagnamento banda musicale. Dalle ore 10 mercatino nelle vie del paese e alle 14.30 escursione per bambini e famiglie “Sui sentieri d’Oc”. Prenotazioni su https://www.vallidelmonviso.it/ o https://www.lafabbricadeisuoni.it/

Alle ore 19 Grande polentata alpina con prenotazioni al 3383599426 – 3392889441. Serata danzante con l’orchestra “Loris Gallo”.



***

LAGNASCO

D’ACORD FEST

Dal 29 agosto al 1 settembre avranno luogo concerti, reading musicali, incontri, laboratori e un mercatino d'arte e artigianato locale, occasione per esplorare questo splendido sito di architetture plurisecolari. Sarà infatti possibile visitare i Castelli Tapparelli d’Azeglio, il Giardino delle Essenze e la mostra Metamorphosi di Francesco Segreti. Sabato 31 agosto alle ore 21.30 concerto dei “Tre Allegri Ragazzi Morti”, opening I Boschi Bruciano. Info: https://dacordfest.it/



***

LA MORRA

COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI CEREQUIO

Sabato 31 agosto alle ore 10 in Borgata Cerequio, 80a “Commemorazione dei 31 Martiri dell’eccidio nazifascista avvenuto il 29 agosto 1944”. La cerimonia è organizzata dalle Amministrazioni comunali di La Morra, Cherasco e Bra. Interverranno, oltre ai sindaci dei tre

comuni, per l’Anpi, Paolo Allemano, Presidente provinciale, e Michele Cauda,

Presidente sezione Alba-Bra. Saranno presenti anche i rappresentanti di alcuni dei

Comuni di residenza dei caduti.



***

LIMONE PIEMONTE

CONCERTO DEI FINGERLIPS E MERCATINO

Sabato 31 agosto alle ore 21 in piazza del Municipio, musica sulle note anni '80 dei Fingerlips, live con cover Queen, Europe, Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper e colonne sonore dei film Rocky, a Flashdance e Dirty Dancing. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre nelle vie del centro storico sarà allestito un mercatino dell'artigianato, con orario di apertura dalle 9 e fino alle 19. Per info sulle manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte 0171/925281 www.limonepiemonte.it



LIMONE PIEMONTE

APERTURA STRAORDINARIA DELLA TELECABINA BOTTERO

Fino a domenica 1 settembre è prevista l'apertura straordinaria della Telecabina Severino Bottero, con orario dalle 9.30 alle 17.30. L'impianto di risalita permette di raggiungere numerosi itinerari escursionistici in alta quota per il trekking e svariati percorsi per mountain bike.

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca 0171/926254 www.riservabianca.it.



LIMONE PIEMONTE

LA ROUTE DU MARGUAREIS

Sabato 31 agosto torna la Route del Marguareis, un'avventura di 75 km su un percorso magnifico. Una manifestazione non competitiva per ciclisti con buone capacità fisiche e tecniche. La 6ª edizione partirà da Tenda (FR) e raggiungerà Chiusa di Pesio attraverso il massiccio del Marguareis, in panorami unici. Iscrizione obbligatoria. Info: https://www.cuneoalps.it/



***

LURISIA

RADUNO AUTO SPORTIVE

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre presso piazzale Palaterme "VIII Raduno Team Desbela" con raduno di auto sportive e tuning. Food & drink by Proloco Lurisiainsieme.



***

MAGLIANO ALFIERI

CASTLE ANGELS

Domenica 1 settembre orari 10.30 – 12 – 14 – 15.30 – 17 al Castello di Magliano Alfieri proposta di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Info: castellomagliano@barolofoundation.it

https://www.castleangels.it/



***

MARMORA

VAL MAIRO CHANTO

Sabato 31 agosto si apre il festival della coralità folkloristica alpina con concerto alle ore 15 presso borgata Vernetti. A seguire rinfresco. Domenica 1 settembre S. Messa nella parrocchia di san massimo con Lu Coreu de la Cevitou. Info: 3402322344.



MARMORA

VIAGGIARE IL MARGINE

Sabato 31 agosto alle ore 17 l’associazione Luoghi di Passaggio ospita a Marmora l’antropologa, insegnante e viaggiatrice solitaria Alice Schellino che presenterà “Viaggiare il margine. Nelle Terre alte del Guatemala tra le donne Maya”. Ingresso libero.



***

MONDOVÌ

VISITE TEATRO SOCIALE

Le visite guidate, su prenotazione e a numero limitato, si svolgono ogni sabato e domenica fino alla fine di settembre alle ore 17. Ingresso 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni. Altezza minima per l'accesso 1,40 m. Inizio tour presso la Chiesa della Missione.

Per informazioni: 0174 330 358 - 335 124 2608 iatmondovi@visitcuneese.it esedramondovi@gmail.com



***

MONESIGLIO

IL GRANDE MEMORY DELL’ALTA LANGA

Domenica 1 settembre a Monesiglio verrà proposta l'attività Grande Memory dell'Alta Langa rivolta alle famiglie con bambini, in occasione della festa patronale di San Biagio, organizzata dalla Pro Loco di Monesiglio. Il Grande Memory dell'Alta Langa è una versione in grande formato del celebre gioco omonimo, pensato per consentire ad adulti e bambini di riappropriarsi di piazze e portici come spazio pubblico e condiviso in cui trascorrere del tempo di qualità insieme. L'inizio della partita è previsto per le 20.30. L'evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Info al 3926320333 oppure:

ambientecultura.it/events/il-grande-memory-dellalta-langa-a-monesiglio/



***

MONFORTE D’ALBA

SETTIMANA CATARA

Sia apre domenica 1 settembre la settimana Catara a Monforte d’Alba con l’inaugurazione presso l’Auditorium Horszowski alle ore 17.30 della mostra “Arte Amore Eresia - My Trees” di Ivana Fenocchio.



***

NIELLA TANARO

FESTA DEL PANE

Sabato 31 agosto dalle ore 20 2a edizione di “Pizza in piazza” con musica di Outis e DJ Matteo Zito.

Domenica 1 settembre ore 9.30 apertura fiera e alle 10 inizio panificazione Biova da parte degli Ambassador du Pain. Ore 10.45 Battitura del Grano e antichi mestieri con benedizione della battitura e S. Messa alle ore 11. Nel pomeriggio Bocce Quadre, merenda con Soma d’Aj, Prezzemolo con i giochi di un tempo e seconda battitura del grano alle 17.30. Forno comunitario aperto e visitabile.



***

NOVELLO

PASSEGGIATA NEL PAESE DEI RICCI

Domenica 1 settembre ore 9.30 ritrovo presso il municipio per passeggiata con percorso ad anello di 6,5 km e 330 m. di dislivello nel territorio di uno degli 11 comuni di produzione del re dei vini, il Barolo. Pranzo al sacco, nel pomeriggio visita al Centro di Recupero Ricci di Novello. Info:

https://camminarelentamente.it/



***

ORMEA

LA FISARMONICA NEL CUORE

Sabato 31 agosto alle ore 16 nel centro storico “Swiss Accordion” in concerto e alle ore 21 concerto di Massimo Tagliata presso Sala della Società Operaia. Domenica 1 settembre dalle ore 9 comincia l’8° raduno di fisarmoniche e fisarmonicisti in valle Tanaro. Alle ore 16 presso la Sala della Società Operaia concerto finale.



***

OSTANA

BALLA CHE TI PASSA

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre prima festa delle danze con workshop di danza afro, classica e molto altro nel borgo della valle Po.



***

RICCA DI DIANO D’ALBA

FESTA AU RICA

Sabato 31 agosto alle ore 19.30 apertura stand gastronomico info e prenotazioni 3270230372 - 3336359603. Alle 22 I Sunny Boys e a seguire DJ con “Samu Chi?”. Domenica 1 settembre ore 11 S. Messa, ore 15 raduno auto e moto storiche e sportive e alle 19.30 Cena della tradizione (stesse prenotazioni). Alle ore 22 si balla con Aurelio e Stefania.



***

ROCCASPARVERA

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Sabato 31 agosto alle 14 gara alla Petanque presso gli impianti sportivi e giochi per bambini. Alle ore 20.15 processione al santuario Madonna delle Grazie con S. Messa e rinfresco offerto dai massari. Alle 22.30 musica con Parrucca Party e DJ Isomain presso impianti sportivi. Domenica 1 settembre alle ore 10.30 solenne processione con la banda musicale di Caraglio. Celebrazione S. Messa al santuario. Dalle 15.30 balli occitani in piazza Castello con “I Vacanzieri” e Daniela Mandrile.



***

SALICETO

CASTELLI APERTI

Domenica 1 settembre alle ore 10 visita raccontata dal Prof. Guido Araldo con incontro presso il castello di Saliceto. Sarà organizzato uno speciale percorso alla scoperta della misteriosa storia che da sempre accompagna questo piccolo borgo dell'Alta Langa, un’oasi di cultura e mistero sulle Langhe, in Valle Bormida, sospesa tra Piemonte e Liguria. In occasione di questo evento verrà organizzata un'apertura speciale al mattino a partire dalle ore 10 e si darà anche la possibilità ai visitatori di accompagnare l'uscita culturale ad un'offerta gastronomica per il pranzo. La passeggiata della durata di circa 2 ore è l'ideale per chi desidera concedersi la pausa pranzo in locale convenzionato a Saliceto intorno alle 12.30. Info: info@castelliaperti.it https://castelliaperti.us10.list-manage.com/track/click?u=9fd323a3e931233775dd2173a&id=787cc1abba&e=6b3f5d6612



***

SALUZZO

FESTA DI SAN CHIAFFREDO

Sabato 31 agosto dalle 21 in zona pedonale “Canta San Ciafrè” quarta festa delle corali. Domenica 1 settembre a Villa Radicati Belvedere alle ore 17 “Buon compleanno Suoni dal Monviso”. Alle 21 concerti in piazza Garibaldi “Aurelio Seimandi e la sua Orchestra” e in piazza Montebello “Anime Salve -Omaggio a De Andrè”



***

SANTA VITTORIA D’ALBA

FESTA PATRONALE

Sabato 31 agosto alle ore 16 9a edizione di “Libri in festa” organizzata dalla biblioteca civica e dall’associazione Teatrulla. Cena in piazza con carne alla griglia e accompagnamento DJ Munich. Domenica ore 10 S. Messa e aperitivo offerto dalla Pro Loco. Alle ore 14 dal campo sportivo partenza giro in bici con accompagnatori, sterrato o panoramico. Per info e prenotazioni bike 0172/495864. Cena in piazza con serata danzante e orchestra “I Braida”.



***

SAN SEBASTIANO – FOSSANO

FESTA DI SAN GRATO

Sabato 31 agosto pomeriggio dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, con la pesca sportiva dilettantistica al lago Olmi con il Memorial "Nicolò ed Elia Martini", i due fratelli di 16 e 14 anni vittime, insieme ad alcuni amici, del tragico incidente stradale a Castelmagno che quattro anni fa colpì l’intera comunità cuneese, e ai quali è stata dedicata la locale scuola di pesca.

Dalle ore 20 la grigliata conviviale e la serata Fluo Party. Domenica 1 settembre celebrazione della S. Messa con processione accompagnata dalla banda della filarmonica Arrigo Boito di Fossano. Nel pomeriggio i giochi tradizionali e, a seguire, Apericena, stage di bachata e serata caraibica. Durante tutto il periodo di festeggiamenti sarà allestito il Luna Park.

Per informazioni relative agli eventi è attiva la pagina social della Pro Loco San Sebastiano a questo link [ https://www.facebook.com/ProLocoSanSebastiano17/?locale=it_IT ]



***

SAVIGLIANO

MONTAGNE E MARINE

Sabato 31 agosto, alle ore 21, il Museo Civico A.Olmo di Savigliano vi invita a partecipare alla visita guidata "Montagne e Marine nelle collezioni di Attilio Bonino". L'ingresso sarà libero ed è necessaria la prenotazione al numero 017271982 oppure all'indirizzo mail museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it



***

SERRALUNGA D’ALBA

C’ERA UNA VOLTA AL CASTELLO

Sabato 31 agosto alle ore 16 evento 'C'era una volta al castello'. Le antiche mura della fortezza si animeranno per una visita speciale dedicata alle famiglie, dove i piccoli esploratori saranno guidati da un simpatico personaggio: un'intraprendente archeologa.

L'attività, della durata di 45 minuti, è pensata per bambini dai 6 ai 12 anni e prevede un massimo di 25 partecipanti per garantire un'esperienza coinvolgente. Il costo è di 15 € a famiglia (massimo 2 adulti e 3 bambini), con una tariffa ridotta di 10 € per i possessori di Museum Pass.

Si consiglia vivamente la prenotazione https://www.castellodiserralunga.it/ 0173/613358



***

VERDUNO

VERDUNO IN FESTA

La manifestazione “Verduno in festa” si svolgerà dal 1 al 22 settembre a Verduno.

Domenica 1 settembre dalle ore 9 mercatino dell'hobbistica e dell'artigianato artistico. Alle ore 9.30 passeggiata nella natura e dalle 11.00 street food al Belvedere.



***

VILLAFALLETTO

CONCERTO JAZZ E ANNI 60/70

Sabato 31 agosto nel giardino di Palazzo Falletti, alle ore 18.30, concerto di “Erica Caldera Quartet” con brani standard jazz e canzoni anni 60/70



***

VILLANOVA MONDOVÌ

VISITE SANTUARIO SANTA LUCIA

Domenica 1 settembre dalle 14.30 alle 17.30 ultimo appuntamento dell'estate con la visita guidata al Santuario di Santa Lucia di Villanova Mondovì. Info al numero 351 638 4771 (via SMS/Whatsapp). Prenotazione vivamente consigliata.